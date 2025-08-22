Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA será el 5 de diciembre en el Kennedy Center: "Un inicio fenomenal"
Donald Trump se encontró acompañado de Gianni Infantino durante su anuncio sobre el Mundial 2026 en EE.UU.
El viernes 22 de agosto, el presidente Donald Trump anunció que el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington D. C.
La fecha escogida para este evento será el 5 de diciembre. Trump comentó a la prensa que este torneo sea "probablemente el evento más grande en el deporte", según DW.
Las sedes oficiales para el Mundial 2026 de la FIFA
El evento deportivo marca historia al ser la primera vez que es organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. También será la primera vez que se contará con 48 equipos. En total, se escogieron 16 sedes para cada partido entre las naciones organizadoras, según ESPN.
- Nueva York/Nueva Jersey: MetLife Stadium
- Los Ángeles: SoFi Stadium
- Dallas: AT&T Stadium
- Área de la Bahía de San Francisco: Levi's Stadium
- Miami: Hard Rock Stadium
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
- Seattle: Lumen Field
- Houston: NRG Stadium
- Filadelfia: Lincoln Financial Field
- Kansas City, Missouri: Arrwhead Stadium
- Boston: Gillette Stadium
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026?
Al tratarse de 48 naciones, la FIFA decidió dividir a los equipos en 12 grupos, los cuales contará con cuatro países dentro de ellas. Hasta el momento, 13 selecciones tienen asegurada su participación mundialista.
- Argentina
- Australia
- Brasil
- Canadá (Anfitriona)
- Corea del Sur
- Ecuador
- Estados Unidos (Anfitriona)
- Irán
- Japón
- Jordania
- México (Anfitriona)
- Nueva Zelanda
- Uzbekistán