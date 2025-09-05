Luis Advíncula fue uno de los más afectados tras la eliminación de Perú del Mundial 2026. | Foto: composición LR/Instagram

La selección peruana quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer goleada por 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez no solo cerró una campaña para el olvido en las eliminatorias, sino que además registró un anti récord al no marcar un solo gol en condición de visitante. Por ello, tras el pitazo final, uno de los referentes de la 'blanquirroja', Luis Advíncula, fue captado por una cámara mientras expresaba, a la distancia, su sentir ante la eliminación del conjunto nacional.

La tristeza y la desazón se reflejaron en el rostro del popular 'Rayo', ya que la derrota ante Uruguay se suma a un nuevo fracaso en un proceso eliminatorio que ha dejado a la selección peruana en su punto más bajo.

La tristeza de Luis Advíncula

El lateral derecho peruano venía mostrando un bajo nivel en Boca Juniors y completó los 90 minutos después de un mes, lo que evidenciaba su poca continuidad en el club 'xeneize' y las dudas que lo rodeaban.

Al terminar el encuentro con los 'charrúas', Advíncula caminó con cierta dificultad hasta que no pudo contener el lamento por no haber conseguido el gran objetivo de clasificar al Mundial. Con las manos en el rostro, mientras sus compañeros intentaban consolarlo, el gesto del futbolista peruano fue el reflejo claro de toda una nación que vio a su selección quedarse fuera de una Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, tras el amargo recuerdo del repechaje intercontinental ante Australia en 2022.

El posible último proceso eliminatorio de Luis Advíncula con la 'blanquirroja'

La eliminación de la selección peruana no solo significó la despedida del sueño mundialista para el combinado nacional, sino también el posible adiós de varios futbolistas referentes que, para el próximo proceso eliminatorio, tendrán una edad avanzada para competir al más alto nivel. Uno de ellos es Luis Advíncula, quien tiene 35 años y, según todo indica, no llegaría a las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

El cambio generacional es una realidad, y la selección peruana deberá afrontar el próximo proceso eliminatorio con nuevas caras que le den un nuevo rumbo a un equipo que ha perdido su identidad futbolística en los últimos tres años.