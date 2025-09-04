Al mismo estilo de Perú tras lograr su pase a Rusia 2018, la selección paraguaya celebró este jueves 4 de septiembre su histórica clasificación al Mundial 2026. El conjunto guaraní empató 0-0 ante un Ecuador ya clasificado, en la fecha 17 de las Eliminatorias, sumando 25 puntos en la tabla y asegurando de manera directa su cupo en la Copa del Mundo.

El encuentro se disputó en el Estadio Defensores del Chaco, donde miles de hinchas de la “Albirroja” asistieron y celebraron el resultado como un triunfo.

PUEDES VER Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: así va la clasificación al Mundial y la pelea por el repechaje

Declaran feriado nacional tras clasificación de Paraguay al mundial

Al finalizar el compromiso, y en medio de la euforia de los jugadores y asistentes, la pantalla del recinto se iluminó con un mensaje anunciando el feriado para este viernes 5 de septiembre, decretado por el Gobierno.

“Mañana ¡Feriado Nacional!, presidente Santiago Peña”, se leía en la pantalla.

PUEDES VER Paraguay y Ecuador clasifican al Mundial 2026 tras empatar en el Estadio Defensores del Chaco

Por su parte, la Presidencia de Paraguay publicó el comunicado en su cuenta de X, haciendo oficial que el feriado tendrá alcance nacional, aunque con excepciones para servicios esenciales.

“Se declara feriado nacional el día viernes 5 de septiembre del 2025 para conmemorar la histórica clasificación de la selección paraguaya a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, se lee en el comunicado.

Presidencia de Paraguay declara feriado nacional el viernes 5 de septiembre. Foto: X

El decreto, N.º 4522, firmado por el presidente Santiago Peña y refrendado por el Ministerio del Interior, establece que los centros de salud continuarán funcionando, al igual que los funcionarios y empleados públicos vinculados a servicios críticos, comercio exterior y recaudación de tributos.

¿A quién se enfrenta Paraguay en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

La selección paraguaya visitará Lima para enfrentar a Perú este martes 9 de septiembre, en el cierre de su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 por la fecha 18. El encuentro se jugará en el estadio Nacional y dará inicio a las 20:30 horas para Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay; mientras que en Perú, Colombia y Ecuador será a las 18:30 horas, y en Venezuela y Bolivia a las 19:30 horas.