El último jueves 4 de setiembre, Conmebol dio a conocer su fallo sobre los hechos violentos que sucedieron entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La entidad máxima del fútbol sudamericano dictaminó que el Rey de Copas quede descalificado del certamen, por lo que el conjunto chileno será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final. Horas después de la decisión, se conoció que el Rojo apelará esta medida y podría pedir la suspensión del choque entre los blanquiazules y el Bulla.

En concreto, Independiente no está de acuerdo con el fallo de Conmebol. De acuerdo al periodista Germán García Grova, la directiva del elenco de Avellaneda apelará toda la sanción y quieren que se resuelva antes del Alianza Lima vs U. de Chile.

Independiente podría pedir suspensión del Alianza vs U. de Chile

A través de sus redes sociales, el mencionado comunicador dio algunas luces de la apelación de Independiente. Según su información, los argentinos buscarán reducir la multa económica y la cantidad de encuentros sin hinchada.

"Independiente apelará el fallo de Conmebol. Irá por toda la sanción solicitando que se resuelva antes del Alianza Lima vs U. de Chile o que se suspenda dicho partido hasta que esté la decisión final. Buscará la reducción de las sanciones económicas y bajar la cantidad de partidos sin público de local y visitante", escribió en su cuenta de X.

Información sobre la apelación de Independiente. Foto: X/Germán García Grova.

¿Cuándo jugará U. de Chile contra Alianza por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima se enfrentará a U. de Chile este jueves 18 de setiembre por la Copa Sudamericana. Los íntimos empezarán los cuartos de final como locales y cerrarán la llave en la casa del conjunto chileno.