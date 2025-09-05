HOYSuscripcion LR Focus

Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

El conjunto de Avellaneda no está de acuerdo tras el conocer el fallo de Conmebol. Por ello, buscarán apelar y recibir una respuesta inmediata antes de que se juegue el partido de Alianza Lima ante U. de Chile.

Independiente quedó descalificado de la Copa Sudamericana tras fallo de Conmebol. Foto: composición LR/AFP
Independiente quedó descalificado de la Copa Sudamericana tras fallo de Conmebol. Foto: composición LR/AFP

El último jueves 4 de setiembre, Conmebol dio a conocer su fallo sobre los hechos violentos que sucedieron entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La entidad máxima del fútbol sudamericano dictaminó que el Rey de Copas quede descalificado del certamen, por lo que el conjunto chileno será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final. Horas después de la decisión, se conoció que el Rojo apelará esta medida y podría pedir la suspensión del choque entre los blanquiazules y el Bulla.

En concreto, Independiente no está de acuerdo con el fallo de Conmebol. De acuerdo al periodista Germán García Grova, la directiva del elenco de Avellaneda apelará toda la sanción y quieren que se resuelva antes del Alianza Lima vs U. de Chile.

PUEDES VER: ¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: Deben hacerse cargo los que toman decisiones

lr.pe

Independiente podría pedir suspensión del Alianza vs U. de Chile

A través de sus redes sociales, el mencionado comunicador dio algunas luces de la apelación de Independiente. Según su información, los argentinos buscarán reducir la multa económica y la cantidad de encuentros sin hinchada.

"Independiente apelará el fallo de Conmebol. Irá por toda la sanción solicitando que se resuelva antes del Alianza Lima vs U. de Chile o que se suspenda dicho partido hasta que esté la decisión final. Buscará la reducción de las sanciones económicas y bajar la cantidad de partidos sin público de local y visitante", escribió en su cuenta de X.

Información sobre la apelación de Independiente. Foto: X/Germán García Grova.

Información sobre la apelación de Independiente. Foto: X/Germán García Grova.

PUEDES VER: Carlos Zambrano despeja dudas y revela que podía jugar ante Uruguay tras eliminación de la selección peruana: Yo tenía las ganas

lr.pe

¿Cuándo jugará U. de Chile contra Alianza por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima se enfrentará a U. de Chile este jueves 18 de setiembre por la Copa Sudamericana. Los íntimos empezarán los cuartos de final como locales y cerrarán la llave en la casa del conjunto chileno.

