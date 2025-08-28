HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El monstruo' será extraditado desde Paraguay
'El monstruo' será extraditado desde Paraguay     'El monstruo' será extraditado desde Paraguay     'El monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Néstor Gorosito reveló que le puso un plazo a Alianza Lima para definir su futuro en el club: "Les dije que..."

El entrenador argentino no ocultó su deseo de dirigir a la selección peruana. Sin embargo, dejó en claro que primero quiere analizar qué pasará con él y su comando técnico en Alianza Lima

Néstor Gorosito conversó con los directivos de Alianza Lima para definir su futuro. Foto: composición LR/difusión
Néstor Gorosito conversó con los directivos de Alianza Lima para definir su futuro. Foto: composición LR/difusión

A estas alturas de la temporada, Alianza Lima es el único equipo peruano que continúa compitiendo en un torneo internacional. El conjunto blanquiazul superó con solvencia a U. Católica de Ecuador y ahora espera por conocer a su rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El pueblo de La Victoria atraviesa un momento inolvidable. No solo los jugadores son los protagonistas de esta epopeya, sino también el entrenador Néstor Gorosito.

El argentino llegó a inicios del presente año en medio de varias críticas. Sin embargo, encontró el manejo del equipo rápidamente y los acaba de meter entre los 8 mejores de la Sudamericana. Eso sí, en este momento de la campaña, Gorosito le ha dado un ultimátum a Alianza para definir su futuro en el club.

PUEDES VER: Piero Alva habla sobre los "códigos" en el fútbol tras pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera: Se dijeron algunas cosas de más

lr.pe

Néstor Gorosito puso plazo a Alianza Lima para definir su futuro

En conversación con ESPN Argentina, Néstor Gorosito empezó diciendo que se encuentra cómodo en Alianza Lima. Eso sí, reveló que ya ha conversado con la directiva para decirles que en setiembre tomará una decisión sobre su futuro.

“Te digo la verdad, estamos muy bien en el club, excelente. Tenemos un muy buen trato con toda la gente, tenemos muy buena relación con la gente que trabaja en el club. Somos respetuosos, no nos metemos donde no nos corresponde y estamos bien. Perú es un país muy bonito, se come muy bien, se vive bien, es muy tranquilo. Yo hablé con ellos (Alianza Lima) hace un mes y medio o dos, que en septiembre yo quería definir mi futuro, porque nosotros somos cinco del cuerpo técnico argentinos y después tenemos como cinco más peruanos", declaró.

“Yo quería tener claro, porque si no, hay que buscar laburo para el año que viene. No quería llegar a diciembre y que me digan que no porque ya llevamos nueve meses de trabajo y saben nuestra forma de ser y de trabajar. Ya me han manifestado que quieren que nos quedemos y seguramente en estos 15 días hablaremos para sí o para no”, agregó.

Finalmente, reiteró que sería un gran paso en su carrera convertirse en nuevo DT de la selección peruana. “Uno siempre tiene la ilusión de más, de apuntar a más”, recalcó.

PUEDES VER: Juan Reynoso explicó por qué no alcanzó el mejor nivel de los jugadores en la selección peruana: Nos frustraba

lr.pe

Néstor Gorosito habla sobre los cuartos de la Copa Sudamericana

Como se conoce, Alianza Lima aguarda por conocer a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conmebol aún no da a conocer el fallo tras la violencia que se vivió en el Independiente vs U. De Chile. A pesar de ello, la institución ya programó fecha y hora para jugarse la siguiente instancia de la competencia.

Al respecto, Néstor Gorosito señaló que viven una incertidumbre en estos días y esperan que puedan jugar directamente en semifinales. "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir", puntualizó.

Notas relacionadas
Pedro García propuso a Néstor Gorosito como futuro reemplazante de Óscar Ibañez en la selección peruana si sigue avanzando con Alianza Lima en Sudamericana

Pedro García propuso a Néstor Gorosito como futuro reemplazante de Óscar Ibañez en la selección peruana si sigue avanzando con Alianza Lima en Sudamericana

LEER MÁS
Néstor Gorosito pidió sanciones ejemplares para Independiente y U. de Chile: "Si podemos pasar directo a semis, mejor"

Néstor Gorosito pidió sanciones ejemplares para Independiente y U. de Chile: "Si podemos pasar directo a semis, mejor"

LEER MÁS
Néstor Gorosita analiza poner el mismo once copero para el clásico ante Universitario

Néstor Gorosita analiza poner el mismo once copero para el clásico ante Universitario

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

LEER MÁS
Juan Reynoso explicó por qué no alcanzó el mejor nivel de los jugadores en la selección peruana: "Nos frustraba"

Juan Reynoso explicó por qué no alcanzó el mejor nivel de los jugadores en la selección peruana: "Nos frustraba"

LEER MÁS
‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Piero Alva habla sobre los "códigos" en el fútbol tras pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera: "Se dijeron algunas cosas de más"

Piero Alva habla sobre los "códigos" en el fútbol tras pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera: "Se dijeron algunas cosas de más"

LEER MÁS
Waldir Sáenz no se guarda nada y despotrica contra Jean Ferrari por criticar a Hernán Barcos: "Habla puras estupideces"

Waldir Sáenz no se guarda nada y despotrica contra Jean Ferrari por criticar a Hernán Barcos: "Habla puras estupideces"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Fútbol Peruano

Gerente de Alianza Lima cuestiona a Jean Ferrari por declaraciones sobre Hernán Barcos: "Discriminación por nacionalidad se llama xenofobia"

Universitario jugará ante UTC en el Mansiche: revelan el motivo por el que se enfrentarán en Trujillo por el Torneo Clausura 2025

Waldir Sáenz no se guarda nada y despotrica contra Jean Ferrari por criticar a Hernán Barcos: "Habla puras estupideces"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota