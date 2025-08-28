A estas alturas de la temporada, Alianza Lima es el único equipo peruano que continúa compitiendo en un torneo internacional. El conjunto blanquiazul superó con solvencia a U. Católica de Ecuador y ahora espera por conocer a su rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El pueblo de La Victoria atraviesa un momento inolvidable. No solo los jugadores son los protagonistas de esta epopeya, sino también el entrenador Néstor Gorosito.

El argentino llegó a inicios del presente año en medio de varias críticas. Sin embargo, encontró el manejo del equipo rápidamente y los acaba de meter entre los 8 mejores de la Sudamericana. Eso sí, en este momento de la campaña, Gorosito le ha dado un ultimátum a Alianza para definir su futuro en el club.

Néstor Gorosito puso plazo a Alianza Lima para definir su futuro

En conversación con ESPN Argentina, Néstor Gorosito empezó diciendo que se encuentra cómodo en Alianza Lima. Eso sí, reveló que ya ha conversado con la directiva para decirles que en setiembre tomará una decisión sobre su futuro.

“Te digo la verdad, estamos muy bien en el club, excelente. Tenemos un muy buen trato con toda la gente, tenemos muy buena relación con la gente que trabaja en el club. Somos respetuosos, no nos metemos donde no nos corresponde y estamos bien. Perú es un país muy bonito, se come muy bien, se vive bien, es muy tranquilo. Yo hablé con ellos (Alianza Lima) hace un mes y medio o dos, que en septiembre yo quería definir mi futuro, porque nosotros somos cinco del cuerpo técnico argentinos y después tenemos como cinco más peruanos", declaró.

“Yo quería tener claro, porque si no, hay que buscar laburo para el año que viene. No quería llegar a diciembre y que me digan que no porque ya llevamos nueve meses de trabajo y saben nuestra forma de ser y de trabajar. Ya me han manifestado que quieren que nos quedemos y seguramente en estos 15 días hablaremos para sí o para no”, agregó.

Finalmente, reiteró que sería un gran paso en su carrera convertirse en nuevo DT de la selección peruana. “Uno siempre tiene la ilusión de más, de apuntar a más”, recalcó.

Néstor Gorosito habla sobre los cuartos de la Copa Sudamericana

Como se conoce, Alianza Lima aguarda por conocer a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conmebol aún no da a conocer el fallo tras la violencia que se vivió en el Independiente vs U. De Chile. A pesar de ello, la institución ya programó fecha y hora para jugarse la siguiente instancia de la competencia.

Al respecto, Néstor Gorosito señaló que viven una incertidumbre en estos días y esperan que puedan jugar directamente en semifinales. "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir", puntualizó.