Los hinchas del club chileno fueron señalados de causar destrozos en el estadio de Independiente. Foto: U. de Chile

Algunas semanas después de los hechos de violencia ocurridos en el partido Independiente vs U. de Chile, por la Copa Sudamericana, las autoridades argentinas ya impusieron drásticas medidas. La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) de Buenos Aires dispuso la prohibición para la entrada de hinchas chilenos hasta el 2027, ya sea por partidos oficiales o amistosos.

"Disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos —oficiales o amistosos— en los que participe el Club Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027", se lee en una resolución oficial de dicha autoridad.

Hinchas de Independiente también serán sancionados

En el mismo comunicado, la Aprovide también informó que hasta 41 barras de Independiente tendrán derecho de admisión restringido mientras se identifican a más responsables del ataque contra los fanáticos del equipo chileno.

"Esta agencia continúa trabajando en la identificación de más simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente", menciona otra parte de la resolución.

¿Cuándo sale el fallo de Conmebol sobre el U. de Chile vs Independiente?

De acuerdo con el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, la decisión final de la Conmebol respecto al caso que involucra a la U. de Chile e Independiente se conocería entre este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre.

Entre los escenarios más probables que maneja la prensa deportiva internacional están la clasificación directa de la U a cuartos de final, con una sanción de jugar sin público, o la reanudación del cotejo a puertas cerradas y en un escenario neutral. Hasta el momento de la cancelación del partido, la llave estaba a favor del equipo azul por un marcador global de 2-1.