Lionel Messi deja en shock a todos al poner en duda su participación en el Mundial 2026: “No tengo una decisión”
"No tengo una decisión tomada", fue la respuesta del astro argentino tras finalizar el Argentina vs Venezuela.
Tras finalizar el duelo entre Venezuela y Argentina por las Eliminatorias 2026, encuentro que terminó 3-0 a favor de la Albiceleste con Lionel Messi como gran figura, el capitán dejó en suspenso su participación en el Mundial 2026. Al ser consultado, afirmó que "no tiene una decisión tomada".
En zona mixta, el jugador del Inter de Miami destacó que fue muy emotivo poder cerrar el partido de esa manera y celebrarlo con su gente. Sin embargo, señaló que es probable que no llegue al torneo de selecciones más importante debido a la edad.
Messi pone en duda su participación en el próximo Mundial