HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026
Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Deportes

Lionel Messi deja en shock a todos al poner en duda su participación en el Mundial 2026: “No tengo una decisión”

"No tengo una decisión tomada", fue la respuesta del astro argentino tras finalizar el Argentina vs Venezuela.

Lionel Messi es el máximo goleador de las Eliminatorias 2026. Foto: Noticias Argentinas
Lionel Messi es el máximo goleador de las Eliminatorias 2026. Foto: Noticias Argentinas

Tras finalizar el duelo entre Venezuela y Argentina por las Eliminatorias 2026, encuentro que terminó 3-0 a favor de la Albiceleste con Lionel Messi como gran figura, el capitán dejó en suspenso su participación en el Mundial 2026. Al ser consultado, afirmó que "no tiene una decisión tomada".

En zona mixta, el jugador del Inter de Miami destacó que fue muy emotivo poder cerrar el partido de esa manera y celebrarlo con su gente. Sin embargo, señaló que es probable que no llegue al torneo de selecciones más importante debido a la edad.

Messi pone en duda su participación en el próximo Mundial

Notas relacionadas
Con show de Lionel Messi, Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Con show de Lionel Messi, Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS
¿Lionel Messi se retirará de la selección argentina? Reveló que partido ante Venezuela será el último por Eliminatorias: "No sé qué pasará"

¿Lionel Messi se retirará de la selección argentina? Reveló que partido ante Venezuela será el último por Eliminatorias: "No sé qué pasará"

LEER MÁS
Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid en su presentación y se rinde ante la grandeza de Messi: "El mejor del mundo"

Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid en su presentación y se rinde ante la grandeza de Messi: "El mejor del mundo"

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

LEER MÁS
Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS
Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

LEER MÁS
Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

LEER MÁS
¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Con show de Lionel Messi, Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Con show de Lionel Messi, Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota