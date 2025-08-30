¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

La selección venezolana disputará sus últimos dos encuentros de las Eliminatorias 2026 con el objetivo de conseguir un cupo directo al Mundial o, en su defecto, asegurar el repechaje. No obstante, el camino no será sencillo, ya que deberá medirse ante Argentina y Colombia, rivales de gran exigencia, y dependerá de sus resultados para definir su futuro.

Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen asegurada su presencia en el Mundial 2026. Quedan todavía tres plazas directas y un boleto para el repechaje. Uruguay y Paraguay, con 24 unidades, están muy cerca de sellar su clasificación, mientras que Colombia (22) se perfila como el principal contendiente de Venezuela en esta disputa.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026?

La Vinotinto marcha en el séptimo lugar, apenas por debajo de Colombia, por lo que aún mantiene chances reales de obtener resultados que le permitan pelear por un cupo directo o alcanzar el repechaje.

Ganar la mayor cantidad de partidos restantes para alcanzar al menos los 22-24 puntos, que es la zona de clasificación directa.

para alcanzar al menos los 22-24 puntos, que es la zona de clasificación directa. Esperar que Colombia, Paraguay o Uruguay cedan puntos para poder meterse entre los seis primeros.

para poder meterse entre los seis primeros. En el peor de los casos, con algunos triunfos más, podría asegurar el 7.º lugar y disputar el repechaje.

y disputar el repechaje. También debe cuidar que Bolivia (17 pts) no lo supere en las últimas fechas.

Próximos partidos de Venezuela

Argentina vs Venezuela | Jue, 4/9 | 6:30 p. m.

| Jue, 4/9 | 6:30 p. m. Venezuela vs Colombia | Mar, 9/9 | 6:30 p. m.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026