¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen su puesto asegurado en el Mundial 2026. Venezuela deberá cuidar su posición para no ser superada por Bolivia, que sigue en la lucha.

La selección venezolana enfrentará a Argentina y Colombia en estas fechas dobles de Eliminatorias 2025. Foto: AFP
La selección venezolana enfrentará a Argentina y Colombia en estas fechas dobles de Eliminatorias 2025. Foto: AFP

La selección venezolana disputará sus últimos dos encuentros de las Eliminatorias 2026 con el objetivo de conseguir un cupo directo al Mundial o, en su defecto, asegurar el repechaje. No obstante, el camino no será sencillo, ya que deberá medirse ante Argentina y Colombia, rivales de gran exigencia, y dependerá de sus resultados para definir su futuro.

Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen asegurada su presencia en el Mundial 2026. Quedan todavía tres plazas directas y un boleto para el repechaje. Uruguay y Paraguay, con 24 unidades, están muy cerca de sellar su clasificación, mientras que Colombia (22) se perfila como el principal contendiente de Venezuela en esta disputa.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026?

La Vinotinto marcha en el séptimo lugar, apenas por debajo de Colombia, por lo que aún mantiene chances reales de obtener resultados que le permitan pelear por un cupo directo o alcanzar el repechaje.

  • Ganar la mayor cantidad de partidos restantes para alcanzar al menos los 22-24 puntos, que es la zona de clasificación directa.
  • Esperar que Colombia, Paraguay o Uruguay cedan puntos para poder meterse entre los seis primeros.
  • En el peor de los casos, con algunos triunfos más, podría asegurar el 7.º lugar y disputar el repechaje.
  • También debe cuidar que Bolivia (17 pts) no lo supere en las últimas fechas.

Próximos partidos de Venezuela

  • Argentina vs Venezuela | Jue, 4/9 | 6:30 p. m.
  • Venezuela vs Colombia | Mar, 9/9 | 6:30 p. m.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
