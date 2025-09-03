Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado
A pesar de la expectativa que despertó su llegada banquillo de Pakistán, el entrenador peruano no la pasó nada en su primer partido por la Copa Asiática sub-23.
La llegada de Nolberto Solano al fútbol de Pakistán despertó mucha expectativa en el país asiático. Luego de ser anunciado como nuevo entrenador del la selección sub-23 y la mayor, el popular 'Maestrito' tuvo su gran ansiado debut en el banquillo; sin embargo, no fue el esperado y sus dirigidos cayeron 8-1 por la primera jornada de las Eliminatorias de la Copa Asiática de la categoría.
El estratega de 50 años, recordado por su rol como asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana y su destacada trayectoria como futbolista, no pudo hacer mucho contra la selección de Irak e incluso terminó expulsado por reclamar un penal en la agonía del primer tiempo.
Resultado del Pakistán vs Irak sub-23. Foto: Twitter/PFF
Debut de Nolberto Solano con la selección de Pakistán
Las selecciones de Pakistán e Irak disputaban un partido parejo y la escuadra comandada por Nolberto Solano se marchó al descanso con una derrota parcial de 1-0. En el complemento, el panorama fue muy distinto: los irakíes no tuvieron piedad de los 'Halcones' y se impusieron con un escandaloso 8-1.
De acuerdo a los reportes de la prensa pakistaní, el popular 'Ñol' recibió una cartulina roja al reclamar por una falta en el final de la primera parte; de esta manera, no estará presente en el cotejo de este sábado 6 de setiembre frente a Camboya por la fecha 2 del grupo G.
Próximos partidos de Nolberto Solano con la selección de Pakistán sub-23
Solano no tendrá mucho tiempo para lamentos, pues en pocos días tendrá que medirse a Camboya y Omán con la intención de obtener una serie de triunfos que le permita disputar la Copa Asiática sub-23 del 2026 (clasifican los primeros de cada grupo y los cuatro mejores segundos).
- Pakistán vs Camboya | sábado 6 de setiembre
- Pakistán vs Omán | martes 9 de setiembre.
¿Qué equipos dirigió Nolberto Solano?
'Ñol' Solano dirigió en países como Perú, Suecia e Inglaterra a lo largo de su trayectoria como técnico.
- Newcastle Benfield (2012)
- Universitario (2012)
- José Gálvez (2013)
- Internacional de Toronto (2014)
- Selección peruana sub-23 (2019-2020)
- AFC Eskilstuna (2023)
- Blyth Sparans AFC (2024)
- FC San Marcos (2024)
- Santos FC de Nazca (2024)
- Selección de Pakistán (2025).