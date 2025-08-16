HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Deportes

Nolberto Solano recibido como superestrella en Pakistán: entre ramos de flores y elogios de la federación asiática

En medio de una gran ovación e ilusión, Nolberto Solano arribó a Pakistán e inmediatamente se reunió con los altos mandos para iniciar su ambicioso proyecto.

Nolberto Solano dirigirá por primera vez en el continente asiático. Foto: Federación de Pakistán
Nolberto Solano dirigirá por primera vez en el continente asiático. Foto: Federación de Pakistán

Nolberto Solano pisó Asia. El popular 'Maestrito' había sido anunciado como nuevo entrenador de Pakistán y, después de una larga espera, arribó al país que lo acogerá durante los próximos meses. Como era de esperarse, fue recibido por todo lo alto al llegar a suelo pakistaní y de inmediato se reunió con los altos mandos de la Federación para iniciar con su proyecto. A pesar del frustrante momento de la selección de Pakistán, Solano confía en que podrán salir adelante con la unión y compromiso de todos.

'Ñol' comandará a la selección absoluta y la sub-23. Eso sí, deberá nadar contracorriente porque su llegada representa un renacer para el fútbol de Pakistán, ya que recientemente quedaron absueltos de la suspensión que les interpuso la FIFA por interferencias externas en su funcionamiento.

PUEDES VER: Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

lr.pe

Nolberto Solano recibido entre collares y ramos de flores en Pakistán

En la mañana del sábado 16 de agosto, Nolberto Solano llegó al Aeropuerto Internacional Jinnah. 'Nobby' fue recibido por representantes de la Federación de Fútbol de Pakistán y un reducido grupo de jóvenes que le entregó curiosos obsequios de bienvenida.

El exjugador de la selección peruana agradeció la cálida recepción de los pakistaníes. Uno de los momentos más llamativos fue al ver que le entregaron ramos y collares de flores. Esto como símbolo de su inicio al mando de la selección. Posteriormente, se reunió con los dirigentes para plantear su estrategia de trabajo.

Solano se reunió con directivos de Pakistán. Foto: difusión.

Solano se reunió con directivos de Pakistán. Foto: difusión.

PUEDES VER: La insólita situación de Pakistán, el nuevo desafío de Nolberto Solano: suspendidos por la FIFA y ganaron solo 1 partido en 8 años

lr.pe

Nolberto Solano fue elogiado por la Federación de Pakistán

Tras pisar el continente asiático, Nolberto Solano expresó su agradecimiento por la clamorosa bienvenida. “Me siento muy honrado de estar en Pakistán como entrenador principal de la selección sub-23 y absoluta. Creemos en el talento de nuestros jugadores y estoy aquí para demostrar lo que podemos lograr juntos", declaró.

Además, el presidente de la Federeción, Syed Mohsen Gilani, manifestó su confianza en el peruano. "El entrenador Solano aporta una gran experiencia y una visión sólida. Creemos que puede impulsar el fútbol pakistaní y construir un equipo competitivo", sostuvo.

Del mismo modo, Muhammad Shahid Niaz Khokhar, secretario general, calificó la llegada de Solano como un gran avance en el fútbol pakistaní. "Este es un gran paso para nosotros. Con el entrenador Solano a bordo, nos comprometemos a construir una estructura futbolística más sólida", concluyó.

Notas relacionadas
Nolberto Solano categórico sobre la realidad del fútbol en Pakistán: "Sus jugadores son amateur"

Nolberto Solano categórico sobre la realidad del fútbol en Pakistán: "Sus jugadores son amateur"

LEER MÁS
¡Bombazo! Nolberto Solano será nuevo DT de Pakistán y lo celebran en el país asiático: "Un avance significativo"

¡Bombazo! Nolberto Solano será nuevo DT de Pakistán y lo celebran en el país asiático: "Un avance significativo"

LEER MÁS
La insólita situación de Pakistán, el nuevo desafío de Nolberto Solano: suspendidos por la FIFA y ganaron solo 1 partido en 8 años

La insólita situación de Pakistán, el nuevo desafío de Nolberto Solano: suspendidos por la FIFA y ganaron solo 1 partido en 8 años

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, sábado 16 de agosto: transmisión de Hinava EN VIVO con los ganadores de las carreras de caballos

Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, sábado 16 de agosto: transmisión de Hinava EN VIVO con los ganadores de las carreras de caballos

LEER MÁS
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

LEER MÁS
Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT EN VIVO: pronóstico y posibles alineaciones del partido de HOY

Alianza Lima vs ADT EN VIVO: pronóstico y posibles alineaciones del partido de HOY

LEER MÁS
VER Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan los rimenses?

VER Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan los rimenses?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota