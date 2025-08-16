Nolberto Solano pisó Asia. El popular 'Maestrito' había sido anunciado como nuevo entrenador de Pakistán y, después de una larga espera, arribó al país que lo acogerá durante los próximos meses. Como era de esperarse, fue recibido por todo lo alto al llegar a suelo pakistaní y de inmediato se reunió con los altos mandos de la Federación para iniciar con su proyecto. A pesar del frustrante momento de la selección de Pakistán, Solano confía en que podrán salir adelante con la unión y compromiso de todos.

'Ñol' comandará a la selección absoluta y la sub-23. Eso sí, deberá nadar contracorriente porque su llegada representa un renacer para el fútbol de Pakistán, ya que recientemente quedaron absueltos de la suspensión que les interpuso la FIFA por interferencias externas en su funcionamiento.

Nolberto Solano recibido entre collares y ramos de flores en Pakistán

En la mañana del sábado 16 de agosto, Nolberto Solano llegó al Aeropuerto Internacional Jinnah. 'Nobby' fue recibido por representantes de la Federación de Fútbol de Pakistán y un reducido grupo de jóvenes que le entregó curiosos obsequios de bienvenida.

El exjugador de la selección peruana agradeció la cálida recepción de los pakistaníes. Uno de los momentos más llamativos fue al ver que le entregaron ramos y collares de flores. Esto como símbolo de su inicio al mando de la selección. Posteriormente, se reunió con los dirigentes para plantear su estrategia de trabajo.

Solano se reunió con directivos de Pakistán. Foto: difusión.

Nolberto Solano fue elogiado por la Federación de Pakistán

Tras pisar el continente asiático, Nolberto Solano expresó su agradecimiento por la clamorosa bienvenida. “Me siento muy honrado de estar en Pakistán como entrenador principal de la selección sub-23 y absoluta. Creemos en el talento de nuestros jugadores y estoy aquí para demostrar lo que podemos lograr juntos", declaró.

Además, el presidente de la Federeción, Syed Mohsen Gilani, manifestó su confianza en el peruano. "El entrenador Solano aporta una gran experiencia y una visión sólida. Creemos que puede impulsar el fútbol pakistaní y construir un equipo competitivo", sostuvo.

Del mismo modo, Muhammad Shahid Niaz Khokhar, secretario general, calificó la llegada de Solano como un gran avance en el fútbol pakistaní. "Este es un gran paso para nosotros. Con el entrenador Solano a bordo, nos comprometemos a construir una estructura futbolística más sólida", concluyó.