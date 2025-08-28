HOYSuscripcion LR Focus

El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

El 'Maestrito' no fue ajeno a lo ocurrido entre ambos jugadores y dijo que le parece "raro" que Valera jugara por Universitario cuando no aceptaba la convocatoria de la selección peruana.

Nolberto Solano dirige a la selección de Pakistán. Foto: composición LR/captura de 'A Presión'
El último fin de semana, Universitario y Alianza Lima se midieron en la séptima jornada del Torneo Clausura. Aunque el marcador tuvo su importancia, lo que realmente dejó huella en este clásico fue el enfrentamiento entre Hernán Barcos y Álex Valera. Durante el partido, ambos jugadores se vieron envueltos en un tenso cruce de palabras, pero la controversia se intensificó después del encuentro, cuando el ´Pirata' ofreció declaraciones que encendieron aún más el debate. En una reciente entrevista para 'A Presión', Nolberto Solano fue consultado sobre esta polémica.

Desde Pakistán, donde se encuentra actualmente dirigiendo a selección absoluta y a la sub 23, el exfutbolista peruano aseguró que el delantero de Alianza Lima seguro debe saber algo para haber dicho lo que dijo sobre Álex Valera.

PUEDES VER: ¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre lo ocurrido entre Hernán Barcos y Álex Valera?

"Lo que pasa es que Hernán Barcos no es jugador de la selección peruana y de repente está más enterado que todos nosotros. Algo debe saber o conocer para haber tirado esa frase que ha dejado mal parado a varios. Valera es un chico al que le está yendo bien en Universitario, pero no ha participado en la selección peruana hace tiempo", mencionó.

El 'Maestrito' se mostró empático con los motivos personales que alegó 'Valera' para no asistir a la convocatoria de Perú; sin embargo, señaló que lo "raro" es que en ese tiempo ausente en la Bicolor haya jugado sin problemas por Universitario. En ese sentido, indicó que espera que pueda esclarecer esta negativa para que no se especulen diversas versiones.

PUEDES VER: Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: 'Todos quedamos a la deriva'

"Todos tenemos problemas personales y hay que ser respetuoso con eso, pero lo raro es que jugaba todos los fines de semana en la 'U'. (...) Pero bueno, eso es algo que Valera debe aclarar a todos para no crear este morbo sobre qué es lo que pasa con él", agregó.

