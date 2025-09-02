La selección chilena empieza a mirar hacia el futuro. Al no tener chances de clasificar al Mundial 2026, el entrenador interino, Nicolás Córdova, sorprendió con su reciente convocatoria al no tomar en cuenta a jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez, últimos integrantes de la denominada 'Generación Dorada', para los partidos contra Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

En su reciente conferencia de prensa, el extécnico de Universitario de Deportes agradeció el aporte de estos futbolistas; sin embargo, dejó en claro que es momento de mirar hacia el 2030 y buscar un recambio. Un panorama muy similar al que vivió Ricardo Gareca, quien fue muy cuestionado por no citar a jugadores como Gary Medel, Mauricio Isla o Charles Aránguiz.

Nuevo DT de Chile explica por qué terminó de excluir a los últimos históricos

"Sería muy irresponsable de mi parte que en estas condiciones ponga jugadores que no van a estar presentes en el futuro. El futuro es hoy. No podemos estar pensando en el 2030, viviendo de lo que hicimos 10 años atrás. Se les agradece, se les admira y admirará por siempre. Han hecho algo que nunca nadie había hecho. Tuve la suerte de ser compañero de todos ellos en la selección y con algunos soy muy amigo, pero tenemos que mirar hacia adelante y entender que no van a ser eternos y no son eternos", manifestó ante los medios.

En ese sentido, Córdova indicó que en este momento deben surgir nuevos jugadores que asuman el liderazgo de la selección chilena con miras a las próximas Eliminatorias del 2030.

"Esos mismos liderazgos tienen que aparecer de manera espontánea hoy día. Ellos ya no están y tienen que aparecer otros jugadores y tomar la posta. (...) Hoy día esto es una transición y quien venga en marzo, sea quien sea, tenemos que preparar el camino para que cuando llegue no se encuentre sin nada y con un proyecto andando", concluyó.

¿Cuándo juegan Chile versus Brasil por Eliminatorias?

El partido entre Chile y Brasil, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, se jugará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Maracaná.