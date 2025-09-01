HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Deportes

Presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán sueña en grande con Nolberto Solano: "Nos gustaría que nos lleve a la Copa del Mundo"

Syed Mohsen Gilani, mandamás de la Federación de Pakistán, exaltó el fútbol peruano y contó el motivo por el que contrataron a Nolberto Solano para iniciar una nueva era.

Nolberto Solano dirigirá a la mayor y sub-23 de Pakistán. Foto: composición LR/difusión
Nolberto Solano dirigirá a la mayor y sub-23 de Pakistán. Foto: composición LR/difusión

Nolberto Solano será el artífice de una nueva era en Pakistán. El 'Maestrito' ha causado sensación desde su llegada al país asiático. No solo fue recibido con ramos y collares de flores, sino que también ha despertado la ilusión de todo un pueblo por ver brillar a su selección de fútbol. A sus 50 años, 'Nobby' asumirá uno de sus retos más importantes como entrenador en un lugar exótico e inédito. Eso sí, cuenta con el respaldo de los altos mandos para que su proyecto sea fructífero y exitoso. Así lo hice saber el presidente Syed Mohsen Gilani.

La llega de Solano a la selección pakistaní no se explicaría sin Mohsen Gilani. Cuando asumió, evaluó el perfil de nuestro compatriota y se decantó por él gracias a su estatus de leyenda que preserva en la Premier League y su experiencia en el comando técnico de Ricardo Gareca en la Bicolor.

PUEDES VER: DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: Tuve que traerlo de vuelta

lr.pe

Presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán elogia a Solano

En conversación con Infobae Perú, Syed Mohsen Gilani contó más detalles sobre cómo se concretó la llegada de Nolberto Solano. En concreto, señaló que las conversaciones fueron muy fluidas desde el comienzo y se mostró orgulloso de tener a un entrenador oriundo de esta parte del mundo.

“Nunca tuvimos un entrenador sudamericano y creo que el fútbol peruano sigue estando infravalorado. Tienen una calidad futbolística inmensa en Perú; así que, entre un gran grupo de candidatos, decidimos optar por Solano”, declaró para el citado medio.

Asimismo, comentó cómo fue la reacción del país respecto a su contratación. “Pakistán ha reaccionado de forma extremadamente positiva; nunca habíamos tenido un entrenador de este perfil”, agregó.

La emoción es justificada: ven en Solano una figura diferente con la cual lograr objetivos gigantescos. Por ello, Mohsen Gilani no escatima en sus sueños: "Nos gustaría que lleve a Pakistán a la Copa del Mundo o, al menos, a la Copa de Asia", concluyó.

PUEDES VER: Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: Le gusta el trato que le han dado

lr.pe

¿Qué dijo Solano tras ser nuevo DT de la selección de Pakistán?

Después de ser anunciado, Solano brindó sus impresiones sobre el fútbol de Pakistán. 'Ñol' es consciente de que compiten en un nivel amateur, pero confía en que podrá llevarlos a jugar a un nivel más internacional.

"Es un desafío grande porque Pakistán es un país que está en desarrollo con el fútbol, no tiene una liga profesional, pero tiene futbolistas a nivel amateur que tratan de ir creciendo, quieren profesionalizar el fútbol en algún momento y que sus participaciones a nivel internacional mejoren", mencionó.

"Ellos entienden la realidad y dónde se encuentren, ellos saben que este es un plan a largo plazo. Uno en esta carrera tiene que escarbar, luchar y ganarse un puesto, yo no soy el 'Ñol' solano que jugó al fútbol, soy un técnico más que busca un espacio, hacer una carrera y estos son los retos que hay que asumir", añadió.

Notas relacionadas
Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

LEER MÁS
Nolberto Solano lanza dardo a Agustín Lozano tras reelegirse en la FPF: "¿Qué mejoró en los últimos 10 años?"

Nolberto Solano lanza dardo a Agustín Lozano tras reelegirse en la FPF: "¿Qué mejoró en los últimos 10 años?"

LEER MÁS
Nolberto Solano recibió trato de la realeza pakistaní y fue homenajeado como héroe de culto en Pakistán

Nolberto Solano recibió trato de la realeza pakistaní y fue homenajeado como héroe de culto en Pakistán

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: “Le gusta el trato que le han dado”

Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: “Le gusta el trato que le han dado”

LEER MÁS
Luis Suárez protagoniza escándalo en Estados Unidos: escupió a colaborador de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Luis Suárez protagoniza escándalo en Estados Unidos: escupió a colaborador de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al elegir entre pan con chicharrón y plato de Ecuador que compiten en 'Mundial De Desayunos': "Reconozco que..."

Christian Cueva sorprende al elegir entre pan con chicharrón y plato de Ecuador que compiten en 'Mundial De Desayunos': "Reconozco que..."

LEER MÁS
DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Deportes

Prensa brasileña se rinde a Erick Noriega tras su espectacular debut con Gremio: “El Beckenbauer latino”

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota