Nolberto Solano será el artífice de una nueva era en Pakistán. El 'Maestrito' ha causado sensación desde su llegada al país asiático. No solo fue recibido con ramos y collares de flores, sino que también ha despertado la ilusión de todo un pueblo por ver brillar a su selección de fútbol. A sus 50 años, 'Nobby' asumirá uno de sus retos más importantes como entrenador en un lugar exótico e inédito. Eso sí, cuenta con el respaldo de los altos mandos para que su proyecto sea fructífero y exitoso. Así lo hice saber el presidente Syed Mohsen Gilani.

La llega de Solano a la selección pakistaní no se explicaría sin Mohsen Gilani. Cuando asumió, evaluó el perfil de nuestro compatriota y se decantó por él gracias a su estatus de leyenda que preserva en la Premier League y su experiencia en el comando técnico de Ricardo Gareca en la Bicolor.

Presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán elogia a Solano

En conversación con Infobae Perú, Syed Mohsen Gilani contó más detalles sobre cómo se concretó la llegada de Nolberto Solano. En concreto, señaló que las conversaciones fueron muy fluidas desde el comienzo y se mostró orgulloso de tener a un entrenador oriundo de esta parte del mundo.

“Nunca tuvimos un entrenador sudamericano y creo que el fútbol peruano sigue estando infravalorado. Tienen una calidad futbolística inmensa en Perú; así que, entre un gran grupo de candidatos, decidimos optar por Solano”, declaró para el citado medio.

Asimismo, comentó cómo fue la reacción del país respecto a su contratación. “Pakistán ha reaccionado de forma extremadamente positiva; nunca habíamos tenido un entrenador de este perfil”, agregó.

La emoción es justificada: ven en Solano una figura diferente con la cual lograr objetivos gigantescos. Por ello, Mohsen Gilani no escatima en sus sueños: "Nos gustaría que lleve a Pakistán a la Copa del Mundo o, al menos, a la Copa de Asia", concluyó.

¿Qué dijo Solano tras ser nuevo DT de la selección de Pakistán?

Después de ser anunciado, Solano brindó sus impresiones sobre el fútbol de Pakistán. 'Ñol' es consciente de que compiten en un nivel amateur, pero confía en que podrá llevarlos a jugar a un nivel más internacional.

"Es un desafío grande porque Pakistán es un país que está en desarrollo con el fútbol, no tiene una liga profesional, pero tiene futbolistas a nivel amateur que tratan de ir creciendo, quieren profesionalizar el fútbol en algún momento y que sus participaciones a nivel internacional mejoren", mencionó.

"Ellos entienden la realidad y dónde se encuentren, ellos saben que este es un plan a largo plazo. Uno en esta carrera tiene que escarbar, luchar y ganarse un puesto, yo no soy el 'Ñol' solano que jugó al fútbol, soy un técnico más que busca un espacio, hacer una carrera y estos son los retos que hay que asumir", añadió.