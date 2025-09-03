La selección peruana de fútbol tendrá un duelo de alto voltaje ante Uruguay, en el Centenario de Montevideo, por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Los dirigidos por Óscar Ibáñez no parten como favoritos, ya que tienen un desastroso historial ante los locales. Además, 5 cinco jugadores están en capilla en el decisivo cotejo ante los 'charrúas' y 3 de ellos son claves en el once titular.

El 'Loco' Bielsa sale con la convicción de clasificar a Uruguay y poner en 'Jaque-mate' a Perú. El excampeón de América tiene 24 puntos y con un empate se mete al Mundial 2026. Por otro lado, la selección nacional necesita ganar sus dos partidos restantes con diferencia de goles y sacar la 'calculadora'.

¿Cuáles son los 5 jugadores de la selección peruana que están capilla?

Los futbolistas que deben prestar especial atención para evitar recibir una segunda tarjeta amarilla son: los defensores Carlos Zambrano y Renzo Garcés, el lateral derecho Luis Advíncula, el mediocampista Sergio Peña y el delantero Kevin Quevedo. El entrenador Óscar Ibáñez tendrá ganar y mover bien sus fichas para evitar que se pierdan el último partido ante Paraguay por las Eliminatorias.

Un aspecto relevante a considerar es que, de cara al enfrentamiento contra Uruguay, la selección peruana solo registrará la baja confirmada de Renato Tapia. El jugador sigue suspendido debido a acumulación de tarjetas amarillas. No obstante, tendrá la oportunidad de regresar contra Paraguay, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable. Además, de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV APP.