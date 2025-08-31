Erick Noriega firmó un debut soñado con Gremio ante Flamengo por el Brasileirao. El jugador peruano sorprendió a todos los hinchas de Porto Alegre al transmitir seguridad en defensa y calidad en la zona de volantes ante contra el puntero de la tabla de posiciones. El 'Samurái' se adaptó rápido a la intensidad del fútbol brasileño e incluso jugó en dos posiciones distintas, ya que empezó como defensa y terminó de volante central o '5'. Sin duda, con este espectacular estreno se ganó el respeto de la prensa deportiva.

El futbolista nacional fue considerado MVP del partido demostró que puede ser una pieza indiscutible en el once titular de Gremio para el Brasileirao y los próximos torneos internacionales. La prensa brasileña no se cansó de elogiar su gran rendimiento y actuaciones determinantes.

¿Cómo le dijo la prensa brasileña a Erick Noriega tras su debut con Gremio en el Brasileirao?

Algunos medio de comunicación lo compraron con Bekenbauer. "La perfección no existe y por eso Noriega solo tiene un 9.9 en mi calificación. ¡Es la estrella del partido! Gremio fichó al latino Bekenbauer", apuntaron algunos canales digitales al termino del partido en el Estadio Maracaná.

Erick Noriega y la increíble salvada en el Gremio vs Flamengo

En los instantes finales del primer tiempo, el equipo local se lanzó al ataque y generó una acción de gran riesgo en el área de Gremio. Un pase complicado encendió la preocupación, pero Erick Noriega reaccionó con rapidez y despejó con el pie una pelota que había quedado suelta tras el choque entre el delantero y el arquero.

Noriega brilla con un gran pase para el empate de Gremio ante Flamengo

Corrían los 82 minutos del segundo y Erick Noriega ya estaba ubicado en la primera línea. El volante recibió un balón y rápidamente ubicó a su compañero en ataque, quien empezó a desprenderse para recibir el pase largo.

El peruano ejecutó una asistencia milimétrica y generó un penal a favor de su equipo. El encargado de pararse frente al balón fue el portero Tiago Volpi. El guardameta de 34 años no titubeó y definió de gran manera para el 1-1 del Tricolor.