Yoshimar Yotún es uno de los más experimentados en la actual lista de convocados. Foto: composición de LR/FPF

La selección peruana está en una situación tal que, a falta de solo dos jornadas para el final de las eliminatorias al Mundial 2026, prácticamente ya no tiene nada que perder. Es por esta razón que el DT Óscar Ibáñez dejó de lado a algunos referentes como Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula, aunque optó por no romper del todo con el pasado, pues llamó a otro viejo conocido: Yoshimar Yotún.

El capitán de Sporting Cristal, quien recién hace unas semanas volvió a jugar tras pasar más de un año inactivo, no tendría un papel meramente motivador, sino que saltaría al ruedo ante Uruguay. 'Yoshi' no juega por eliminatorias desde el 2023, pero podría ser el 'tapadito' de Ibáñez.

¿Cuál sería el equipo titular de Perú ante Uruguay?

Este sería la alineación inicial de la Blanquirroja para su visita a la Celeste por la penúltima fecha de eliminatorias, según adelantó Movistar Deportes:

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera.

La principal duda estaría en la zona del mediocampo, específicamente con Peña. El '10' de Alianza Lima bien podría aguardar en la banca y en su lugar Jairo Concha tendría una oportunidad. Otra opción es Alessandro Burlamaqui, quien sería la gran sorpresa en caso llegue a hacer su debut oficial.

Por su buen momento en el extranjero, López y Noriega parecen 'fijos' en el once titular, cada uno en su respectivo puesto. En ataque, ante la ausencia de Guerrero y Lapadula, Ramos será el '9' y contaría con el apoyo de Cabrera, otra de los jugadores que podría estrenarse con la Bicolor.

¿Cuándo juega Perú vs Uruguay?

El partido entre incaicos y charrúas se jugará este jueves 4 de septiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Centenario de Montevideo. Para no quedar eliminado en esta jornada, Perú está obligado a ganar y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan.