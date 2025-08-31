Piero Quispe será nuevo jugador de Pumas. Después del reciente triunfo del equipo mexicano, Efraín Juárez se tomó un momento para hablar sobre la salida del volante peruano. "Desearle lo mejor a Piero (Quispe) que se va un poco lejos. Una decisión de él personalmente porque tenía otras opciones, pero bueno. Estamos a la espera a ver que nos trae 'Santa Claus' en setiembre", declaró en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo...