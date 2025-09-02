HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Figura de Uruguay elogió a Erick Noriega previo a decisivo duelo contra la selección peruana: "Hizo gran partido con Gremio"

Giorgian de Arrascaeta, volante de Flamengo y una de las grandes figuras de la selección uruguaya, se refirió a lo que fue enfrentar a Erick Noriega en el Maracaná por el Brasileirao.

Giorgian de Arrascaeta llegó a Flamengo en el 2019. Foto: composición LR/captura de América Deportes/ericknoriega34/Instagram
Giorgian de Arrascaeta llegó a Flamengo en el 2019. Foto: composición LR/captura de América Deportes/ericknoriega34/Instagram

El último fin de semana, Erick Noriega hizo su debut oficial con Gremio de Brasil. El peruano tuvo un destacado rendimiento en el empate ante Flamengo por el Brasileirao: dio el pase largo para generar el penal del 1-1 y evitó un gol al sacar el balón de la línea. Esta actuación generó diversos elogios hacia el exjugador de Alianza Lima, quien ha tenido un crecimiento deportivo bastante significativo en poco tiempo. En la previa del Perú vs Uruguay, uno de los que habló del popular 'Samurái' fue Giorgian de Arrascaeta, volante del Flu y de la Celeste.

En una charla con los medios de comunicación desde Uruguay, el mediocampista de 31 años aseguró que Noriega es un jugador que ha llegado a Gremio para ayudarlos a salir de la zona baja en la que se encuentra el Imortal Tricolor. Además, valoró el partido que hizo ante Flamengo en el Maracaná.

PUEDES VER: Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: 'El señor aborrece los labios mentirosos'

lr.pe

Giorgian de Arrascaeta habló sobre Erick Noriega

"(Noriega) es un jugador que llegó a Gremio para ayudar al equipo a salir de la situación complicada en la que está. La verdad que ha hecho un gran partido", dijo el mediocampista ofensivo, quien, como es habitual, volvió a ser llamado para representar a su país en este cierre de las Eliminatorias 2026.

El encuentro entre Gremio y Flamengo por la fecha 21 del Campeonato Brasileño de Serie A quedó igualado 1-1. Giorgian de Arrascaeta abrió el marcador al minuto 53 y luego el Imortal Tricolor lo empató de penal.

PUEDES VER: Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: 'Será un dolor de cabeza'

lr.pe

Próximo partido de Erick Noriega con Gremio

El siguiente cotejo de Gremio será contra Mirassol en el Arena do Grêmio. El encuentro se disputará el sábado 13 de septiembre a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú) y 4.00 p. m. (hora de Brasil).

