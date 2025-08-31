HOYSuscripcion LR Focus

Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Deportes

Erick Noriega no se achicó en su debut por el Brasileirao y 'guapeó' a estrella de Flamengo: le gritó en el suelo

Erick Noriega se destacó como MVP en el duelo entre Gremio y Flamengo por el Brasileirao 2025, con una actuación brillante en defensa y medio campo. Su debut oficial dejó huella en Porto Alegre.

Erick Noriega 'parchó' al '9' de Flamengo por fingir una falta. Foto: Gremio TV
Erick Noriega 'parchó' al '9' de Flamengo por fingir una falta. Foto: Gremio TV

Erick Noriega fue el MVP del partido ente Gremio y Flamengo por el Brasileirao 2025. El peruano deleitó a los hinchas de Porto Alegre por su seguridad con el balón y las destacadas intervenciones que tuvo durante el partido. Además, el 'Samurai' rindió jugando de defensa central y también brilló en la zona de volantes. El DT lo utilizó en ambos puestos de la cancha ante el puntero de la tabla de posiciones.

El joven futbolista de 23 años estuvo atento a la marca en al zaga central y fino con los pases e incluso fue clave para el penal. La prensa brasileña y los hinchas del Gremio en redes sociales quedaron satisfecho con lo que vieron, ya que fue su debut oficial con la camiseta rayada. Asimismo, no se achicó en una tensa que jugada que tuvo con una figura del Flamengo.

lr.pe

¿Erick Noriega no se achicó ante estrella del Flamengo?

En un picante debut, en el Estadio Maracaná, Noriega disputó un balón aéreo contra el delantero del Flamengo y lo terminó 'parchando'. El 'Samurai' le ganó con el cuerpo, de forma legal, al '9' Pedro y reclamó gritando un posible penal. Sin embargo, fiel a su estilo, Noriega lo guapeó y le exigió que deje de fingir. La técnica y la personalidad de Erick asombraron al brasileño.

Erick Noriega y la increíble salvada en el Gremio vs Flamengo

En los instantes finales del primer tiempo, el equipo local se lanzó al ataque y generó una acción de gran riesgo en el área de Gremio. Un pase complicado encendió la preocupación, pero Erick Noriega reaccionó con rapidez y despejó con el pie una pelota que había quedado suelta tras el choque entre el delantero y el arquero.

lr.pe

Noriega brilla con un gran pase para el empate de Gremio ante Flamengo

Corrían los 82 minutos del segundo y Erick Noriega ya estaba ubicado en la primera línea. El volante recibió un balón y rápidamente ubicó a su compañero en ataque, quien empezó a desprenderse para recibir el pase largo.

El peruano ejecutó una asistencia milimétrica y generó un penal a favor de su equipo. El encargado de pararse frente al balón fue el portero Tiago Volpi. El guardameta de 34 años no titubeó y definió de gran manera para el 1-1 del Tricolor.

