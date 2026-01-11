HOYSuscripcion LR Focus

Luis Advíncula y su cruel broma tras ser consultado si concentrará con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "No concentro con viejos"

Antes del partido entre Alianza Lima e Independiente, Luis Advíncula y Paolo Guerrero protagonizaron un divertido momento que evidencia su buena relación.

Luis Advíncula no jugó en la derrota de Alianza Lima contra Independiente. Foto: composición LR/Deporterosperu
Alianza Lima perdió 2-1 contra Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata. Más allá del resultado, el que llamó la atención fue Luis Advíncula, quien acaba de convertirse en flamante fichaje del conjunto blanquiazul. El popular 'Rayo' no jugó el partido, pero nos dejó un divertido momento junto con su amigo y compañero Paolo Guerrero.

Antes de entrar al campo de juego, ambos jugadores fueron detenidos por un creador de contenido para regalarles un postre típico de Uruguay. Posteriormente, felicitó a Advíncula por llegar a Alianza y le preguntó cómo será su convivencia diaria con el 'Depredador'.

Luis Advíncula le hizo cruel broma a Paolo Guerrero

"¿Van a concentrar juntos?", le consultaron. Fiel a su estilo, el lateral respondió de una forma que desató las risas del entrevistador y del propio Guerrero: "No, yo no concentro con viejos".

Recordemos que Advíncula y Guerrero han compartido varios años los camerinos de la selección peruana. Ambos fueron importantes en la histórica clasificación de la Blanquirroja al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años.

¿Qué dijo Luis Advíncula tras convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima?

En una reciente entrevista para el medio argentino TyC Sports, Luis Advíncula explicó que decidió fichar por Alianza Lima porque lo trataron bien desde el primer instante. Además, quiere cumplir el anhelo de su familia.

"Decidí interrumpir el contrato con Boca Juniors por un tema familiar. El club me ayudó a salir. Alianza Lima me hizo sentir bien desde el minuto y vine a cumplir un sueño familiar", comentó.

