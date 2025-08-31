¡La rompe como defensa y como '5'! El sensacional pase de Erick Noriega para provocar el penal del empate de Gremio ante Flamengo
En el complemento, Erick Noriega pasó a la primera línea y también demostró su gran nivel. El peruano metió un pase largo y provocó el penal para el 1-1 de Gremio contra Flamengo.
Erick Noriega jugó los 90 minutos en el empate de Gremio. Foto: captura de Premiere
Erick Noriega dejó encantados a todos los hinchas de Gremio. En el complemento, cuando perdían 1-0 ante Flamengo, el peruano metió un gran pase largo para su compañero y provocó el empate a favor de su equipo.