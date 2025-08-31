Perú y la última vez que le metió un gol a Uruguay en Montevideo por Eliminatorias: ¿quién lo anotó?
El equipo nacional no tiene buenos recuerdos en el Centenario de Montevideo e incluso hace más de una década no anota un gol en ese estadio y el autor de esa anotación en Eliminatorias no fue convocado por lesión.
La selección peruana de fútbol tendrá un complicado compromiso, en Montevideo, ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. El equipo 'charrúa' parte como amplio favorito e incluso el cuadro nacional no anota un gol en el Centenario hace más de una década. Por este motivo, los dirigidos por Óscar Ibáñez van por la hazaña en un escenario que podría poner en 'jaque-mate' las aspiraciones para el repechaje.
El DT de Perú debería estar preocupado por la zona ofensiva del equipo, ya que en toda la campaña somos una de las escuadras con menos gol anotado y la defensa uruguaya no perdona nada. Las alarmantes estadísticas sobre el último gol de Perú en el Centenario lo confirman.
¿Cuándo fue el último gol de Perú en Montevideo ante Uruguay por las Eliminatorias?
La última vez que Perú anotó un gol en Montevideo fue en el año 2012 por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2014. Durante el encuentro, parejo y friccionado, Luis Advíncula ejecutó el saque lateral y apareció Paolo Guerrero para anotar un espectacular golazo ante Muslera.
La primera jugada fue disputada por José Carlos Fernández, mientras que la segunda acción se acercó peligrosamente al ‘Depredador’ y posicionó para capitalizar la oportunidad ante Diego Godín. Lamentablemente, Perú no pudo aguantar los últimos minutos y perdió 4-2. }
Uruguay empezó a entrenar con solo 5 jugadores para partido ante Perú
El primer futbolista en llegar a suelo celeste fue Santiago Mele, portero del Monterrey de México. El guardameta fue saludado por la cuenta oficialmente de la selección uruguaya.
Posteriormente, arribó Kevin Amaro, uno de los nuevos rostros en este llamado. El lateral derecho del Liverpool vivirá una de sus primeras experiencias con su selección después de protagonizar una gran temporada en la liga local.
Acto seguido, Juan Manuel Sanabria, Ignacio Laquintana y Darwin Núñez fueron los próximos en llegar. Es importante mencionar que el reciente fichaje del Al Hilal no podrá tener minutos frente a Perú por la sanción que arrastra.
¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?
El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 14 de septiembre en Montevideo. El choque entre Perú vs Uruguay comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya). Es importante destacar que en territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes.