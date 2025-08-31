Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague
El lateral de la selección peruana asombró con una espectacular definición de tiro libre a los 11 minutos del primer tiempo para adelantar a su equipo y estrenar su cuota goleadora.
Marcos López sorprendió a los hinchas del Copenhague, tras poner el 1-0 ante el Randers por la Superliga de Dinamarca. El lateral peruano anotó un golazo de tiro libre a los 11 minutos. Además, fue especial al ser su primer tanto con la camiseta del popular equipo danés. Pocos lo tenían pateando de larga distancia, pero con mucha confianza ejecutó un potente disparo que superó la barrera y rompió el arco.
El carrilero nacional siempre fue respetado velocidad y potencia por la banda, pero casi nadie lo tenía ejecutando con calidad los tiros libres. El lateral peruano tomó aire y le pegó con su zurda mágica al ángulo del arco. Sin duda, fue un gol imposible de tapar para el experimentado arquero de los Randers.
Noticia en desarrollo...