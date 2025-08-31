HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Deportes

Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague

El lateral de la selección peruana asombró con una espectacular definición de tiro libre a los 11 minutos del primer tiempo para adelantar a su equipo y estrenar su cuota goleadora.

Marcos López juega en Copenhague desde este 2025 y estrena su cuota goleadora. Foto: captura de X
Marcos López juega en Copenhague desde este 2025 y estrena su cuota goleadora. Foto: captura de X

Marcos López sorprendió a los hinchas del Copenhague, tras poner el 1-0 ante el Randers por la Superliga de Dinamarca. El lateral peruano anotó un golazo de tiro libre a los 11 minutos. Además, fue especial al ser su primer tanto con la camiseta del popular equipo danés. Pocos lo tenían pateando de larga distancia, pero con mucha confianza ejecutó un potente disparo que superó la barrera y rompió el arco.

El carrilero nacional siempre fue respetado velocidad y potencia por la banda, pero casi nadie lo tenía ejecutando con calidad los tiros libres. El lateral peruano tomó aire y le pegó con su zurda mágica al ángulo del arco. Sin duda, fue un gol imposible de tapar para el experimentado arquero de los Randers.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Marcos López enfrentará al Barcelona en la Champions League: los durísimos rivales que tendrá el peruano tras el sorteo

Marcos López enfrentará al Barcelona en la Champions League: los durísimos rivales que tendrá el peruano tras el sorteo

LEER MÁS
Marcos López clasificó a la fase de la liga de Champions League con Copenhague: será el único peruano que jugará el torneo

Marcos López clasificó a la fase de la liga de Champions League con Copenhague: será el único peruano que jugará el torneo

LEER MÁS
Excompañero de Marcos López protagoniza escándalo en el Mundial de Clubes: se agarró a insultos con su DT en pleno partido

Excompañero de Marcos López protagoniza escándalo en el Mundial de Clubes: se agarró a insultos con su DT en pleno partido

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy, 31 de agosto: favoritos de la cátedra para la R33, pronósticos del 5y6 y Línea Brava de Vignieri

Datos de última hora La Rinconada hoy, 31 de agosto: favoritos de la cátedra para la R33, pronósticos del 5y6 y Línea Brava de Vignieri

LEER MÁS
Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje ante su salida de Pumas: "Tiene que madurar"

Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje ante su salida de Pumas: "Tiene que madurar"

LEER MÁS
'Dibu' Martínez vuelve a entrar en los planes de Manchester United y podría ser su fichaje de última hora

'Dibu' Martínez vuelve a entrar en los planes de Manchester United y podría ser su fichaje de última hora

LEER MÁS
Ver Liverpool vs Arsenal EN VIVO vía ESPN HOY por la Premier League: gol anulado a los reds

Ver Liverpool vs Arsenal EN VIVO vía ESPN HOY por la Premier League: gol anulado a los reds

LEER MÁS
Marcelo Bielsa recuerda a Perú en las Eliminatorias previo al partido: "No tuvieron momentos buenos"

Marcelo Bielsa recuerda a Perú en las Eliminatorias previo al partido: "No tuvieron momentos buenos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Deportes

Óscar Ibáñez y la fuerte razón por la que no pudo convocar a Víctor Guzmán a la selección peruana: "Tuvo la intención"

Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: transmisión por streaming online el partido por la Saudi Pro League

Uruguay confirma lesión de un futbolista titular previo al duelo ante la selección peruana: baja sensible para Marcelo Bielsa

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota