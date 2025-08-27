HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Diego Rebagliati determinante con la selección peruana tras reciente optimismo de Óscar Ibáñez para Eliminatorias: "Estamos eliminados"

La selección peruana se enfrentará a Uruguay de visita y cerrará este proceso clasificatorio enfrentando a Paraguay en Lima.

Perú se ubica penúltimo en la tabla con 12 puntos. Foto: composición LR/captura de 'Al Ángulo'/AFP
Perú se ubica penúltimo en la tabla con 12 puntos. Foto: composición LR/captura de 'Al Ángulo'/AFP

La selección peruana volverá a tener acción la próxima semana cuando enfrente a Uruguay y Paraguay por las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026. La Bicolor mantiene viva la ilusión en este cierre de las clasificatorias, pero lo cierto es que las opciones para lograr ocupar un lugar en la próxima Copa del Mundo son casi nulas. En conferencia de prensa, el técnico Óscar Ibáñez se mostró optimista para lo que queda del proceso y aseguró que aún existen posibilidades, algo que generó diversas opiniones, como las de Diego Rebagliati.

En la última edición del programa de TV 'Al Ángulo', el panel analizó las declaraciones de Óscar Ibáñez y, pese a la fe y optimismo que siempre existirá, coincidieron que Perú está eliminado.

PUEDES VER: Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: 'En Conmebol están hablando que…'

lr.pe

Rebagliati sobre Perú previo a última fecha doble: "La realidad es que estamos eliminados"

"A mí me toca transmitir los partidos y no puedo empezar diciendo que estamos eliminados", dijo el comentarista, lo que muestra la ilusión que puede existir hasta el final. Sin embargo, luego se sinceró y señaló que la realidad es distinta. Rebagliati explicó que Perú tenía que haber ganado dos partidos o uno en la jornada pasada para llegar con más opciones.

"Hay una pequeña opción matemática, pero la realidad es que estamos eliminados. Tendríamos que haber sumado los 6 puntos en la fecha pasada para tener alguna ligera esperanza o haber ganado en Venezuela", concluyó.

PUEDES VER: Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

lr.pe

¿Qué dijo Óscar Ibáñez previo al reinicio de las Eliminatorias 2026?

El pasado lunes 25 de agosto, Óscar Ibáñez brindó una conferencia de prensa desde la Videna en el marco del inicio de los entrenamientos de la Bicolor. El exportero se mostró con muchas expectativas de cara a las últimas dos fechas.

"Es fútbol. Al principio, muy poca gente creía que a esta altura del año íbamos a llegar con alguna chance. Hay que pelearla. No es nada nuevo para los muchachos que pelearon dos clasificaciones. Es algo a lo que están acostumbrados y algo que ellos sacan cada vez que se requiere", declaró.

Actualmente, el equipo de todos se ubica en la penúltima posición de la tabla con 12 puntos. La única selección eliminada hasta el momento es Chile, que posee 10 unidades.

Lista de convocados de Perú para la última fecha de las Eliminatorias 2026

Inicialmente, la lista de convocados incluía a 27 jugadores, pero Álex Valera y Edison Flores quedaron fuera debido a una lesión muscular sufrida durante el reciente clásico. Como respuesta a estas bajas, la selección peruana decidió incorporar a José 'Tunche' Rivera.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez
  • Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne, Matías Lazo
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha
  • Delanteros: Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo, Kenji Cabrera.
