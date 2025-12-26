Universitario le saca 5 puntos de ventaja a Regatas en la tabla. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley

Universitario de Deportes sufrió su segunda derrota de la temporada a manos de Alianza Lima. En el esperado clásico, las cremas no pudieron frente a las blanquiazules y dejaron escapar la chance de igualarlas en primer lugar de la tabla de posiciones. Pese a todo, siguen en un buen puesto (terceras), por delante de Regatas, su próximo rival, en esta fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Las chorrillanas, máximas campeonas en la historia del vóley peruano, vienen realizando una campaña irregular, pues ya acumulan tres partidos perdidos. Aunque su clasificación a la segunda etapa no corre peligro, su rendimiento genera preocupación, de modo que ante la 'U' apuntarán a cumplir un mejor papel.

¿Cuándo juega Universitario contra Regatas?

El partido entre Universitario y Regatas se jugará este domingo 28 de diciembre, en el segundo día de actividad por la jornada 10. Será el duelo que cierre esta fecha liguera.

¿A qué hora es el partido de Universitario contra Regatas?

En todo el territorio peruano, el cruce entre cremas y regatinas se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario contra Regatas?

La transmisión por TV de este compromiso, así como el del resto de la Liga Peruana de Vóley, está a cargo de Latina (canal 2 de señal abierta).

¿Cómo van Universitario y Regatas en la tabla de la Liga Peruana de Vóley?

Previo a la fecha 10, Universitario se sitúa en el tercer puesto de esta primera etapa gracias a sus 21 puntos fruto de siete victorias y dos derrotas. Su ratio de sets es de 2,55 luego de 23 sets ganados y 9 perdidos.

Regatas, por su parte, marcha cuarta con 16 unidades tras seis triunfos y tres caídas. En cuanto a su ratio de sets, este es de 1,61 por los 23 sets que ha ganado contra los 13 que perdió.