La incertidumbre sobre el futuro de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana sigue abierta tras la última fecha doble de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Más allá de los resultados obtenidos ante Uruguay y Paraguay, la decisión sobre su permanencia recaerá en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aunque voces del medio ya empiezan a analizar su gestión.

Uno de ellos es Roberto Mosquera, actual técnico de Alianza Universidad, quien en entrevista con L1 Max Radio remarcó la experiencia de Ibáñez dentro del entorno de la 'bicolor', recordando su paso como asistente de Ricardo Gareca. Según explicó, el vínculo previo con el grupo de jugadores representa un activo importante para la continuidad del proyecto. "Conoce a los jugadores y el jugador se siente identificado con alguien que ha estado con Gareca", señaló.

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre la continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana?

Mosquera, sin embargo, amplió su reflexión hacia la necesidad de una verdadera estructura en el fútbol peruano, poniendo el foco en las categorías juveniles. En ese sentido, fue crítico con la FPF al considerar que no existe una hoja de ruta clara para la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 "Acá nadie sabe para dónde vamos nunca, el último que lo hizo fue Gareca, que estuvo brillante en una entrevista, de todo lo que se tenía que hacer en las categorías del fútbol peruano para acabar con el amateurismo", declaró.

El estratega resaltó que la continuidad o no de Ibáñez dependerá de factores dirigenciales, pero advirtió que, sin planificación en divisiones menores, el recambio generacional seguirá siendo un problema recurrente. Su mensaje apuntó a la necesidad de combinar resultados inmediatos con una visión a largo plazo que supere los vaivenes institucionales que históricamente han marcado al balompié nacional.