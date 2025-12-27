Universitario vs Regatas EN VIVO Liga Peruana de Vóley 2025: hora y canales para ver el partido de la fecha

Universitario se enfrenta a Regatas por el partido de la fecha 10. Diseño: Betsabeth De Los Santos

La 'U' se enfrenta a Regatas por el partido de la fecha 10 en la Liga Peruana de Vóley 2025. Los 2 candidatos al título jugarán este domingo 28 de diciembre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador. El partido podrás verlo por Latina desde las 5:00 pm en una jornada que promete cerrar el año de la mejor manera.

Los hinchas de Universitario, mientras esperan algún pronunciamiento de la FPV por la polémica ante Alianza Lima, no quieren perderse el importante cotejo contra el excampeón de la LNSV. El sexteto chorrillano parte como favorito en la décima fecha.

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley?

El esperado partido se jugará mañana en el imponente Polideportivo Lucha Fuentes desde las 5:00 pm. La República Deportes te juega los horarios para que puedas ver el duelo desde diferentes lugares.

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

Chile: 6:00 pm

Argentina y Brasil: 7:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

¿Dónde ver Universitario vs Regatas por Liga Peruana de Vóley?

El partido Universitario vs. Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Además, vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Es importante destacar que La República Deportes también llevará todas las incidencias del partido.

Historial entre Universitario y Regatas por la Liga Peruana de Vóley

Universitario sufrió una derrota de 3-0 ante Alianza Lima en la novena fecha del torneo, aunque el resultado aún está pendiente de resolución por parte de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), debido a un reclamo presentado por el club merengue. Por otro lado, Regatas se presenta a este duelo tras perder 3-1 frente a Circolo Sportivo Italiano. Sin duda, un partidazo a la vista e incluso el historial es parejo.

07/05/2025 | Regatas 3-0 Universitario – Liga Vóley, fase 1

04/05/2025 | Regatas 2-3 Universitario – Liga Vóley, fase 1

24/04/2025 | Regatas 3-0 Universitario – Liga Vóley, fase 1

¿Cuánto cuestan las entradas para ver el Universitario vs Regatas por Liga Peruana de Vóley?