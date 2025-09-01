Este jueves 4 de setiembre, la selección peruana se enfrentará a Uruguay en el Estadio Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo que dirige Óscar Ibáñez está obligado a ganar si quiere seguir con mínimas chances de clasificar. Por su parte, los charrúas tienen pie y medio en el Mundial, por lo que un triunfo ante la Bicolor les asegurará su lugar. En la previa de este importante partido, Carlos Zambrano dio sus sensaciones sobre el enfrentamiento ante la Celeste.

El 'León' se perfila para ser titular en la Blanquirroja y es consciente que deberán dejar la vida para traerse los tres puntos de Uruguay. En conversación con FPF Play, Zambrano dejó en claro que no serán un rival fácil.

Zambrano lanzó advertencia a Uruguay previo al partido por Eliminatorias

"Simplemente tenemos que dejar de lado la tabla, no mirar eso. Creo que hemos venido haciendo bien los últimos partidos. Vamos a lucharlo. Ellos saben que Perú nunca ha sido fácil. Todos los partidos son distintos. Iremos por los 3 puntos, es nuestra única salvación", sostuvo.

En otro momento de la entrevista, Zambrano resaltó el crecimiento del fútbol peruano en competencias internacionales. Asimismo, elogió a los nuevos rostros que han sido llamados para esta última fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas.

"El torneo local ha ido creciendo, y esto se ha reflejado en los torneos internacionales. Contamos con un equipo experimentado que puede hacerle frente a cualquier selección. Ya lo hemos demostrado anteriormente cuando nadie confiaba en nosotros frente a Colombia y Ecuador. A pesar de que supuestamente eran favoritos, jugamos grandes partidos. Este encuentro no será distinto", aseguró.

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias está programado para el próximo jueves de septiembre en el Centenario de Montevideo. Un triunfo pone a tiro a los charrúas para clasificar al Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.