HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Deportes

Carlos Zambrano lanzó advertencia previo al partido de la selección peruana ante Uruguay: "Es nuestra única salvación"

A días del trascendental partido ente Perú vs Uruguay, Carlos Zambrano señaló que dejarán la vida para conseguir los tres puntos y seguir con esperanzas de clasificar al Mundial 2026.

Carlos Zambrano sería titular para el partido de Perú ante Uruguay. Foto: composición LR/FPF Play
Carlos Zambrano sería titular para el partido de Perú ante Uruguay. Foto: composición LR/FPF Play

Este jueves 4 de setiembre, la selección peruana se enfrentará a Uruguay en el Estadio Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo que dirige Óscar Ibáñez está obligado a ganar si quiere seguir con mínimas chances de clasificar. Por su parte, los charrúas tienen pie y medio en el Mundial, por lo que un triunfo ante la Bicolor les asegurará su lugar. En la previa de este importante partido, Carlos Zambrano dio sus sensaciones sobre el enfrentamiento ante la Celeste.

El 'León' se perfila para ser titular en la Blanquirroja y es consciente que deberán dejar la vida para traerse los tres puntos de Uruguay. En conversación con FPF Play, Zambrano dejó en claro que no serán un rival fácil.

PUEDES VER: Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

lr.pe

Zambrano lanzó advertencia a Uruguay previo al partido por Eliminatorias

"Simplemente tenemos que dejar de lado la tabla, no mirar eso. Creo que hemos venido haciendo bien los últimos partidos. Vamos a lucharlo. Ellos saben que Perú nunca ha sido fácil. Todos los partidos son distintos. Iremos por los 3 puntos, es nuestra única salvación", sostuvo.

En otro momento de la entrevista, Zambrano resaltó el crecimiento del fútbol peruano en competencias internacionales. Asimismo, elogió a los nuevos rostros que han sido llamados para esta última fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas.

"El torneo local ha ido creciendo, y esto se ha reflejado en los torneos internacionales. Contamos con un equipo experimentado que puede hacerle frente a cualquier selección. Ya lo hemos demostrado anteriormente cuando nadie confiaba en nosotros frente a Colombia y Ecuador. A pesar de que supuestamente eran favoritos, jugamos grandes partidos. Este encuentro no será distinto", aseguró.

PUEDES VER: Federico Valverde y su fuerte advertencia a Perú previo a duelo por Eliminatorias: Con ganas de poder...

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias está programado para el próximo jueves de septiembre en el Centenario de Montevideo. Un triunfo pone a tiro a los charrúas para clasificar al Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.

Notas relacionadas
Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Federico Valverde y su fuerte advertencia a Perú previo a duelo por Eliminatorias: “Con ganas de poder..."

Federico Valverde y su fuerte advertencia a Perú previo a duelo por Eliminatorias: “Con ganas de poder..."

LEER MÁS
Oliver Sonne y su felicidad tras ser el primer 'extranjero' en sumarse a la selección peruana: "Estoy en un buen momento"

Oliver Sonne y su felicidad tras ser el primer 'extranjero' en sumarse a la selección peruana: "Estoy en un buen momento"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Oliver Sonne y su felicidad tras ser el primer 'extranjero' en sumarse a la selección peruana: "Estoy en un buen momento"

Oliver Sonne y su felicidad tras ser el primer 'extranjero' en sumarse a la selección peruana: "Estoy en un buen momento"

LEER MÁS
Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

LEER MÁS
Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Deportes

Prensa brasileña se rinde a Erick Noriega tras su espectacular debut con Gremio: “El Beckenbauer latino”

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota