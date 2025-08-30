HOYSuscripcion LR Focus

TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña
Deportes

Jairo Concha se perfila como una de las novedades en el once ante Uruguay este jueves

Selección peruana ya se encuentra en Montevideo y Alessandro Burlamaqui también apunta al titularato ante los "charrúas".

La selección peruana está a pocos días de enfrentar a Uruguay en partido válido por la penúltima jornada de las Eliminatorias. Si bien las chances de poder llegar al repechaje son escasas, el equipo se mantiene concentrado para dar el batacazo y sacar los tres puntos. Ayer el ‘equipo de todos’ viajó en horas de la tarde con destino a Montevideo y a su llegada se hospedó en un hotel de la capital. Hoy recién entrenarán en el Complejo Deportivo de Peñarol, donde la delegación extranjera irá uniéndose en el transcurso del día.

Óscar Ibáñez presentó en la nómina nuevos rostros y habrá varias novedades con respecto al once que saldrá al estadio Centenario este jueves (6:30 p.m.). La principal novedad sería Jairo Concha en el mediocampo junto a Alessandro Burlamaqui. El volante de Universitario es el jugador más influyente de la Liga 1 con 6 goles marcados y 7 asistencias en 24 partidos disputados. Por Copa Libertadores también tuvo una buena actuación marcándole a River Plate en el propio Más Monumental de Buenos Aires. Mientras que Burlamaqui ha llenado los ojos al técnico aliancista Néstor Gorosito y ha ganado una titularidad más que merecida. Eso sí, aún no se estrena con las redes.

“Contento por el llamado a la selección. Hace mucho tiempo que lo andaba buscando. Gracias a Dios se presentó la oportunidad. Claramente estoy atento por si me toca jugar alguno de estos dos partidos. Espero que se me dé mi debut oficial en la selección, pero a trabajar. Día a día vengo esforzándome para que se me pueda dar la oportunidad y esperemos que se dé”, dijo el talentoso volante, quien además reveló parte de la conversación que tuvo con el técnico de la bicolor.

“El mensaje es el que les da a todos, que por algo estoy en la selección, que ha visto las cualidades que puedo aportar al equipo. La posición en la que me está poniendo ahora es de enganche, media punta o si no también de 8, de doble contención que creo que el sistema del profe también se me acomoda para mis cualidades”, añadió Concha.

