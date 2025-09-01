HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Portero de Uruguay ya se proyecta ganador ante Perú: "Hay que coronar la fiesta en casa"

El arquero Sergio Rochet aseguró que la mentalidad en su selección es quedarse con los 3 puntos frente a la Bicolor para asegurar la clasificación al Mundial.

Sergio Rochet ya tapó contra Perú en estas eliminatorias. Foto: composición de LR/captura de Telemundo UY
Sergio Rochet ya tapó contra Perú en estas eliminatorias. Foto: composición de LR/captura de Telemundo UY

Aunque la selección uruguaya es una de las selecciones que ya está prácticamente clasificadas al Mundial 2026, las matemáticas dicen que existe una ligera chance de que la Celeste no logre un cupo directo, sino que tenga que ir al repechaje. Ante Perú, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa depende de sí mismo para asegurar, de una vez por todas, su pase a la Copa del Mundo.

Consciente de esta situación, el portero Sergio Rochet señaló que su equipo afrontará el partido contra la Bicolor con la mentalidad de lograr un buen resultado para que sus hinchas puedan disfrutar de una fiesta en el Estadio Centenario.

PUEDES VER: Carlos Zambrano lanzó advertencia previo al partido de la selección peruana ante Uruguay: 'Es nuestra única salvación'

lr.pe

¿Qué dijo Sergio Rochet sobre el partido contra Perú?

A su llegada a Uruguay, el golero resaltó la trascendencia de los juegos frente a Perú, como local, y Chile, de visita. "Sabemos que son dos partidos que significan mucho para nosotros, más que nada el primero, contra Perú", sostuvo el guardameta.

Aunque a la Celeste le basta con un empate, Rochet aseguró que por su cabeza y la de sus compañeros solo pasa la idea de una victoria. "Venimos con la mentalidad de intentar hacer los tres puntos, de clasificar y coronar la fiesta en casa y viajar tranquilos a Chile", agregó.

El arquero del Inter de Porto Alegre, quien tapó en Lima en la victoria 1-0 de Perú sobre Uruguay del 2024, vuelve a la convocatoria de su país tras su ausencia en la fecha FIFA de junio por lesión. Su titularidad no está garantizada, pues en los dos últimos cotejos el que inició las acciones bajo los tres palos fue Santiago Mele.

PUEDES VER: Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: 'Será un dolor de cabeza'

lr.pe

¿Cuándo juega Perú contra Uruguay?

El partido entre la selección peruana y el combinado charrúa se jugará este jueves 4 de septiembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, a partir de las 6.30 p. m. (hora de Perú). Cualquier resultado que no sea ganar dejará a los dirigidos por Óscar Ibáñez oficialmente sin chances de clasificar.

