Argentina vs Venezuela: fecha, hora y canal para ver el último partido de Lionel Messi en su país por las Eliminatorias 2026
Una Albiceleste ya clasificada chocará ante un equipo vinotinto que aún busca asegurar su pase al Mundial 2026. Este encuentro será el último que Lionel Messi juegue en su país por Eliminatorias.
El próximo jueves 4 de setiembre, la selección argentina se enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido entre la Albiceleste y la Vinotinto se llevará a cabo en el Estadio Monumental, desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Lionel Scaloni ya están clasificados al Mundial, por lo que estos compromisos forman parte de su preparación de cara a la máxima fiesta del fútbol. Además, será el último encuentro que Lionel Messi juegue en su país por un proceso mundialista.
Argentina es líder con 35 unidades. Tan solo han perdido 3 partidos y es una de las selección en mejor forma a nivel mundial. Por su parte, la selección venezolana ocupa el séptima lugar y aún está peleando por un cupo.
¿Cuándo juega Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias 2026?
El partido entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este cotejo será el Monumental y contará con la transmisión de TyC Sports y Telefe.
¿A qué hora juega Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias 2026?
En suelo peruano, el compromiso entre Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.
- México: 5.30 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.
¿Dónde ver Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias 2026?
La transmisión del choque entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.
Convocados de Argentina para enfrentar a Venezuela
- Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
- Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth) y Facundo Medina (Olympique de Marsella).
- Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Valentín Carboni (Genoa).
- Delanteros: Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).