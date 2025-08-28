Argentina vs Venezuela: fecha, hora y canal para ver el último partido de Lionel Messi en su país por las Eliminatorias 2026

El próximo jueves 4 de setiembre, la selección argentina se enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido entre la Albiceleste y la Vinotinto se llevará a cabo en el Estadio Monumental, desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Lionel Scaloni ya están clasificados al Mundial, por lo que estos compromisos forman parte de su preparación de cara a la máxima fiesta del fútbol. Además, será el último encuentro que Lionel Messi juegue en su país por un proceso mundialista.

Argentina es líder con 35 unidades. Tan solo han perdido 3 partidos y es una de las selección en mejor forma a nivel mundial. Por su parte, la selección venezolana ocupa el séptima lugar y aún está peleando por un cupo.

¿Cuándo juega Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este cotejo será el Monumental y contará con la transmisión de TyC Sports y Telefe.

¿A qué hora juega Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias 2026?

En suelo peruano, el compromiso entre Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias 2026?

La transmisión del choque entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Convocados de Argentina para enfrentar a Venezuela