¿Bolivia puede clasificar al Mundial 2026? Los resultados que necesita la 'Verde' ante Colombia y Brasil
A pesar de que tendrá una fecha doble complicada, Bolivia aún mantiene vivas sus esperanzas de alcanzar un cupo para la próxima cita mundialista. Conoce qué necesita en los últimos partidos de las Eliminatorias 2026.
La selección boliviana se encuentra en una encrucijada decisiva en su camino hacia el Mundial 2026. Tras una campaña con altibajos, la Verde se prepara para enfrentar los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con la esperanza de asegurar su lugar en la Copa del Mundo. Actualmente, Bolivia ocupa la octava posición con 17 puntos, a solo uno del séptimo lugar que da acceso al repechaje.
Para clasificar directamente al Mundial, Bolivia necesita alcanzar al menos 23 unidades, según estimaciones de expertos. Sin embargo, la selección ha dejado escapar puntos valiosos en casa, lo que incrementa la presión para obtener buenos resultados en los próximos encuentros. Con solo seis por jugar, cada punto se vuelve crucial en la lucha por un lugar en la Copa del Mundo.
¿Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial 2026?
La selección boliviana enfrenta un reto difícil, ya que necesita ganar sus dos encuentros finales en las Eliminatorias Sudamericanas. Estos partidos se jugarán primero como visitante ante Colombia en Barranquilla, y luego como local contra Brasil en El Alto.
Si Bolivia logra ganar ambos partidos, alcanzaría los 23 puntos, superando a Colombia, que actualmente tiene 22. Sin embargo, para avanzar, también dependerá de que ni Colombia ni Venezuela sumen unidades en sus últimos compromisos.
Además, la Verde aún tiene la posibilidad de acceder al repechaje, lo cual implica que debe ganar al menos uno de sus próximos encuentros y que Venezuela no consiga puntos adicionales en las Eliminatorias.
Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026
|Puesto
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DF
|Puntos
|1
|Argentina
|16
|11
|2
|3
|19
|35
|2
|Ecuador
|16
|7
|7
|2
|8
|25
|3
|Brasil
|16
|7
|4
|5
|5
|25
|4
|Uruguay
|16
|6
|6
|4
|7
|24
|5
|Paraguay
|16
|6
|6
|4
|3
|24
|6
|Colombia
|16
|5
|7
|4
|4
|22
|7
|Venezuela
|16
|4
|6
|6
|-4
|18
|8
|Bolivia
|16
|5
|2
|9
|-17
|17
|9
|Perú
|16
|2
|6
|8
|-11
|12
|10
|Chile
|16
|2
|4
|10
|-14
|10