HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Deportes

¿Bolivia puede clasificar al Mundial 2026? Los resultados que necesita la 'Verde' ante Colombia y Brasil

A pesar de que tendrá una fecha doble complicada, Bolivia aún mantiene vivas sus esperanzas de alcanzar un cupo para la próxima cita mundialista. Conoce qué necesita en los últimos partidos de las Eliminatorias 2026.

Bolivia ocupa la octava posición en la tabla de las Eliminatorias 2026. Foto: Facebook/la Verde
Bolivia ocupa la octava posición en la tabla de las Eliminatorias 2026. Foto: Facebook/la Verde

La selección boliviana se encuentra en una encrucijada decisiva en su camino hacia el Mundial 2026. Tras una campaña con altibajos, la Verde se prepara para enfrentar los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con la esperanza de asegurar su lugar en la Copa del Mundo. Actualmente, Bolivia ocupa la octava posición con 17 puntos, a solo uno del séptimo lugar que da acceso al repechaje.

Para clasificar directamente al Mundial, Bolivia necesita alcanzar al menos 23 unidades, según estimaciones de expertos. Sin embargo, la selección ha dejado escapar puntos valiosos en casa, lo que incrementa la presión para obtener buenos resultados en los próximos encuentros. Con solo seis por jugar, cada punto se vuelve crucial en la lucha por un lugar en la Copa del Mundo.

PUEDES VER: Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

lr.pe

¿Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

La selección boliviana enfrenta un reto difícil, ya que necesita ganar sus dos encuentros finales en las Eliminatorias Sudamericanas. Estos partidos se jugarán primero como visitante ante Colombia en Barranquilla, y luego como local contra Brasil en El Alto.

Si Bolivia logra ganar ambos partidos, alcanzaría los 23 puntos, superando a Colombia, que actualmente tiene 22. Sin embargo, para avanzar, también dependerá de que ni Colombia ni Venezuela sumen unidades en sus últimos compromisos.

Además, la Verde aún tiene la posibilidad de acceder al repechaje, lo cual implica que debe ganar al menos uno de sus próximos encuentros y que Venezuela no consiga puntos adicionales en las Eliminatorias.

PUEDES VER: Mr. Peet revela la postura de Alianza Lima tras la multa impuesta por Indecopi: Tiene para rato

lr.pe

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
Notas relacionadas
Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

LEER MÁS
Colombia aplastó 8-0 a Bolivia y es líder de su grupo en la Copa América Femenina 2025

Colombia aplastó 8-0 a Bolivia y es líder de su grupo en la Copa América Femenina 2025

LEER MÁS
¿FIFA restará 7 puntos a Bolivia? El escándalo por doping que sacude las Eliminatorias 2026 en el tramo final

¿FIFA restará 7 puntos a Bolivia? El escándalo por doping que sacude las Eliminatorias 2026 en el tramo final

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

LEER MÁS
Óscar Ibáñez y la fuerte razón por la que no pudo convocar a Víctor Guzmán a la selección peruana: "Tuvo la intención"

Óscar Ibáñez y la fuerte razón por la que no pudo convocar a Víctor Guzmán a la selección peruana: "Tuvo la intención"

LEER MÁS
Mr.Peet revela la postura de Alianza Lima tras la multa impuesta por Indecopi: “Tiene para rato"

Mr.Peet revela la postura de Alianza Lima tras la multa impuesta por Indecopi: “Tiene para rato"

LEER MÁS
Piero Quispe a un paso de irse del Pumas de México: volante peruano es pretendido desde 3 continentes distintos

Piero Quispe a un paso de irse del Pumas de México: volante peruano es pretendido desde 3 continentes distintos

LEER MÁS
Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota