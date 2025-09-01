Alianza Lima conocerá a su rival por la Copa Sudamericana: revelan fecha tentativa para fallo final de Conmebol
El abogado Marcelo Bee Sellares también informó que Conmebol convocará a ambos clubes de forma separada para presentar sus descargos y pruebas ante la Comisión Disciplinaria.
Han pasado semanas desde lo ocurrido en el partido entre Independiente y U. de Chile por la Copa Sudamericana, encuentro que tuvo que suspenderse debido a que en las gradas del estadio Libertadores de América se desató una batalla campal protagonizada por los hinchas de ambos equipos, quienes se enfrentaron a golpes. Tras esto, Conmebol se pronunció y anunció que tomaría las medidas correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no hay una resolución que determine algún veredicto.
Tras estos hechos, Alianza Lima, que avanzó a los cuartos de final del certamen, sigue esperando rival, pues cabe recordar que el ganador de este enfrentamiento sería el contrincante de los blanquiazules. Por su parte, Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo y administrativo, anunció mediante redes sociales los posibles días en los que Conmebol podría tomar la decisión.
¿Cuándo se conocerá el rival de Alianza Lima por Copa Sudamericana?
Según el abogado, el fallo para conocer la decisión que tomará Conmebol se dará entre el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, según escribió en su cuenta de X.
Además, reveló que la entidad reunirá a ambos clubes por separado.
"Convocatoria presencial, cada club comparece por separado a la audiencia. Exposición de descargos. Presentación de pruebas. Intervención de los representantes legales. Preguntas de la CD de Conmebol", se lee en su publicación.
¿Cuándo juega Alianza Lima por Copa Sudamericana?
Aunque no momento Alianza no tiene rival, Conmebol ya publicó la programación.
- Alianza Lima vs. Por definirse | CONMEBOL Sudamericana · Cuartos de final · Partido 1 de 2 | 18/9 | 7:30 p. m.
- Por definirse vs. Alianza Lima | CONMEBOL Sudamericana · Cuartos de final · Partido 2 de 2 | 25/9 | 7:30 p. m.