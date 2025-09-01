HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sergio Peña se rinde ante Jairo Concha tras buenas actuaciones en la Liga 1: “Tiene mis respetos”

El jugador de Alianza Lima expresó admiración por la técnica y calidad de Concha, con quien compartió equipo en la Universidad San Martín.

Sergio Peña habló acerca de Jairo Concha tras buenas actuaciones con Universitario en La Liga 1. Foto: composición LR/ captura Enfocados/Universitario de Deportes
Sergio Peña habló acerca de Jairo Concha tras buenas actuaciones con Universitario en La Liga 1. Foto: composición LR/ captura Enfocados/Universitario de Deportes

Sergio Peña durante una entrevista en 'Enfocados', programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, habló acerca de un jugador de Universitario de Deportes. El actual futbolista de Alianza Lima no dudó en elogiar a Jairo Concha, con quien compartió equipo en la Universidad San Martín y que viene destacando en la Liga 1.

El volante del conjunto crema ha tenido bastante protagonismo y recientemente fue convocado por Óscar Ibáñez a la selección peruana para disputar la doble fecha de Eliminatorias 2025. Además, Peña destacó que le gusta el juego de Concha, resaltando su calidad y técnica.

PUEDES VER: Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: “Le gusta el trato que le han dado”

Durante la conversación, el mediocampista blanquiazul señaló que sigue mucho a Jairo, además de reconocerle su respeto como futbolista.

"Jairo es un gran jugador, ahora estamos en selección. Juega en la U que es el clásico, lo sigo mucho porque fue un jugador que estaba conmigo en la San Martín y la verdad como jugador tiene mis respetos. Hace las cosas bien y es un jugador que a mí me gusta mucho. Valoro mucho su calidad y su técnica", explicó Peña en un primer momento.

"Pero lo mismo, por el tiempo que tengo afuera, también soy mayor. Espero que los más chicos puedan salir, puedan mostrar su fútbol afuera, pero en base a la carrera, selección. Todo lo que hice en el extranjero me quedo conmigo", agregó.

PUEDES VER: Sergio Peña contó el ostentoso regalo que le dio André Carrillo tras debutar en la selección peruana: "Nunca me lo esperé"

Datos de Jairo Concha con Universitario de Deportes

En la presente temporada, el jugador ha disputado un total de 32 partidos oficiales, acumulando 1974 minutos en el campo. En la Copa Libertadores jugó 8 encuentros, en los que anotó 1 gol y brindó 1 asistencia en 533 minutos. En la Liga 1 Apertura tuvo mayor protagonismo, sumando 18 partidos con 5 goles y 5 asistencias, promediando un tanto cada 203 minutos en 1015 minutos jugados. Finalmente, en la Liga 1 Clausura participó en 6 compromisos, registrando 1 gol y 2 asistencias en 426 minutos.

