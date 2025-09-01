Sergio Peña expresó su deseo de contar con un jugador que actualmente juega en Universitario de Deportes. | Foto: Composición LR/ YouTube de Enfocados

Sergio Peña fue el último invitado del pódcast ‘Enfocados’, conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Entre los diversos temas que abordaron están sus inicios como jugador de fútbol, su experiencia en el exterior y su actual estadía en Alianza Lima.

Sin embargo, uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando conversaron sobre un delantero que actualmente juega en Universitario de Deportes. El volante blanquiazul expresó su deseo de que el jugador de la ‘U’ vista los colores del equipo de La Victoria en algún momento. “Tiene que vivir la experiencia”, señaló.

¿Qué jugador de Universitario de Deportes quiere Sergio Peña que refuerce a Alianza Lima?

El jugador de Universitario de Deportes que Sergio Peña quiere ver como refuerzo en Alianza Lima es Edison Flores. La conversación surgió a partir de una mención a Miguel Trauco, luego de que Farfán preguntara si Peña estaba disfrutando su etapa en el club, debido al pasado de Trauco en la ‘U’. Tras señalar que el popular ‘Genio’ se encuentra contento y cómodo en el equipo, Guizasola expresó que le encantaría ver a otro jugador del conjunto ‘crema’ en Alianza y mencionó al conocido ‘Orejas’.

Por otra parte, Guizasola señaló que había otro jugador con pasado en Universitario al que le gustaría ver en el club ‘blanquiazul’: Raúl Ruidíaz. Esto dio pie a la intervención de Farfán, quien comentó que veía más probable la llegada de la ‘Pulga’ que la de Flores. “Ese ‘enano’ es picante; ese ‘enano’ te las clava todas”, recalcó.