Ya pasaron algunos días desde que se jugó el clásico peruano y aún siguen saliendo más detalles a la luz. El partido entre Universitario y Alianza Lima, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, dejó varias situaciones polémicas. En la mañana de este lunes 1 de setiembre, se conoció el informe arbitral, en la que está involucrado Rodrigo Ureña. De acuerdo a su relato, el volante de la 'U' tuvo un fuerte incidente con el árbitro al término del compromiso.

Como se conoce, Ureña no fue parte del compromiso en el Monumental por lesión. A pesar de ello, su nombre aparece en el informe del árbitro porque había se habría dirigido hacia el juez de línea con palabras de grueso calibre.

Ureña habría insultado a árbitro en el Universitario vs Alianza Lima

"El señor Rodrigo Ureña, jugador del club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 de juego, insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: 'Eres un ca***, hijo de p***'; para luego entrar al camerino", se puede leer en el documento que compartió el periodista Gerson Cuba.

Asimismo, en otro informe se especifica que el jugador de 32 años pudo acceder a las cercanías del campo gracias a la autorización del personal de seguridad, a quienes se señala como responsables de que ocurriera este incidente con el mediocampista defensivo.

"Informar la actitud del jugador de Universitario, Sr. Rodrigo Ureña al ingresar al campo de juego para ir al vestuario faltando minutos para que finalice el partido. Al percatarnos del hecho, se le hizo el llamado de atención al personal de seguridad encargado de la reja de ingreso del palco de dirigentes de la 'U' al campo. Al momento de pasar el Sr. Ureña, se dirige a mi persona supuestamente quejándose por el arbitraje de partido, de ahí se dirige al vestuario a ubicarse en la zona de ingreso y de ahí empieza a proferir insultos al juez de línea Michael Orué. Todo esto se genera por el problema con el personal de seguridad ya mencionado", se señala.

Informe sobre Rodrigo Ureña. Foto: difusión.

¿Rodrigo Ureña podría ser sancionado tras informe del árbitro?

Según el proceder habitual de la Comisión Disciplinaria de la FPF en situaciones parecidas, este organismo podría evaluar el caso y decidir imponer una sanción a Rodrigo Ureña, que incluiría varios partidos de suspensión en el Torneo Clausura 2025.

Ya se han registrado antecedentes de castigos por insultos, siendo uno de los más recordados el de Álex Valera en 2024, quien fue suspendido por lanzar fuertes palabras al árbitro Edwin Ordóñez tras un partido entre Universitario y Deportivo Municipal en 2023.