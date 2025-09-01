La selección peruana se prepara para encarar sus dos últimos encuentros en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Actualmente, en la penúltima casilla con 12 puntos, la Bicolor visitará a Uruguay en Montevideo con la ilusión de dar la sorpresa y esperar un traspié de Venezuela o Bolivia, lo que le permitiría mantener chances hasta la última fecha. El compromiso frente a la Celeste se jugará el 4 de septiembre.

Antes de este encuentro, Federico Valverde, capitán del Real Madrid, compartió sus sensaciones respecto al partido. La selección uruguaya está a solo un punto de asegurar su presencia en el próximo Mundial, y el mediocampista expresó que ante Perú buscarán sellar la clasificación celebrando junto a su afición.

Federico Valverde y la advertencia que la de Perú

"Estamos con muchas ganas de poder ya lograr la clasificación en este primer partido y poder disfrutar con la gente", expreso Valverde.

"Hay que estar enfocados en lo que queremos, disfrutar el momento porque después de cuatro años de lucha y sacrificio, de tantos jugadores que se han citado y han dado lo mejor para la selección, y de la gente que ha acompañado, poder darle un premio a ellos también", agregó.

"Es culpa nuestra, hay que asumir las cosas, es verdad que esta Eliminatoria es un poco más fácil que las anteriores y tenemos un gran equipo. Nunca tuvimos el 11 que todos queremos tener por lesiones, sanciones o diferentes temas. Pero lo importante es intentar conseguir el objetivo cuanto antes", explicó el 'Pajarito'.

¿Cuándo juegan Perú contra Uruguay por Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú y Uruguay se disputará el jueves 4 de septiembre en la ciudad de Montevideo.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026