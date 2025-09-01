HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Federico Valverde y su fuerte advertencia a Perú previo a duelo por Eliminatorias: “Con ganas de poder..."

"Nunca tuvimos el 11 que todos queremos", fueron las palabras del capitán del Real Madrid, quien aseguro que buscarán la clasificación de Uruguay.

Federico Valverde habló sobre el próximo partido de Uruguay contra Perú. Foto: composición LR/ FIFA/difusión
Federico Valverde habló sobre el próximo partido de Uruguay contra Perú. Foto: composición LR/ FIFA/difusión

La selección peruana se prepara para encarar sus dos últimos encuentros en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Actualmente, en la penúltima casilla con 12 puntos, la Bicolor visitará a Uruguay en Montevideo con la ilusión de dar la sorpresa y esperar un traspié de Venezuela o Bolivia, lo que le permitiría mantener chances hasta la última fecha. El compromiso frente a la Celeste se jugará el 4 de septiembre.

Antes de este encuentro, Federico Valverde, capitán del Real Madrid, compartió sus sensaciones respecto al partido. La selección uruguaya está a solo un punto de asegurar su presencia en el próximo Mundial, y el mediocampista expresó que ante Perú buscarán sellar la clasificación celebrando junto a su afición.

PUEDES VER: Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2025: ¿cómo va Perú y las otras selecciones en la tabla de posiciones?

lr.pe

Federico Valverde y la advertencia que la de Perú

"Estamos con muchas ganas de poder ya lograr la clasificación en este primer partido y poder disfrutar con la gente", expreso Valverde.

 "Hay que estar enfocados en lo que queremos, disfrutar el momento porque después de cuatro años de lucha y sacrificio, de tantos jugadores que se han citado y han dado lo mejor para la selección, y de la gente que ha acompañado, poder darle un premio a ellos también", agregó.

"Es culpa nuestra, hay que asumir las cosas, es verdad que esta Eliminatoria es un poco más fácil que las anteriores y tenemos un gran equipo. Nunca tuvimos el 11 que todos queremos tener por lesiones, sanciones o diferentes temas. Pero lo importante es intentar conseguir el objetivo cuanto antes", explicó el 'Pajarito'.

PUEDES VER: Sergio Peña revela si Miguel Trauco sigue siendo hincha de Universitario tras fichaje por Alianza Lima: “Le gusta el trato que le han dado”

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú contra Uruguay por Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú y Uruguay se disputará el jueves 4 de septiembre en la ciudad de Montevideo.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
