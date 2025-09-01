Sergio Peña ha cosechado buenas actuaciones desde su regreso a Alianza Lima. El volante dejó Europa para volver al equipo de sus amores y se ha vuelto fundamental en el camino de los blanquiazules en la Copa Sudamericanas 2025. Sin embargo, antes de llegar a La Victoria, atravesó un momento difícil en PAOK. El futbolista de la selección peruana recaló en Grecia con la ilusión de seguir mostrándose internacionalmente, pero la directiva del club tenía otros planes con él.

En una reciente entrevista con Jefferson Farfán para el programa 'Enfocados', Peña contó que se sintió "estafado" en el conjunto griego. En un principio, le prometieron que iba a jugar por Europa League. No obstante, no lo inscribieron y se negó a jugar en el torneo local.

Peña contó por qué decidió irse de PAOK y fichar por Alianza Lima

Sergio Peña no ocultó su fastidio con los altos mandos de PAOK. Estuvo disconforme porque él aceptó ir a Grecia para jugar competencias internacionales, pero el entrenador trajo a otros jugadores y él quedó prácticamente relegado en la plantilla.

"Tú sabes que soy tranquilo, pero tengo un temperamento que exploto. Y me tocó explotar en esta situación. Yo fui a jugar Europa League, me llamaron para jugar este torneo. Yo estaba en Malmo, me llamó el entrenador, el director deportivo y me dijeron que quería que vaya para jugar Europa League. Al final, yo llegué y contrataron a cuatro jugadores más, y solamente podías inscribir a tres. Éramos cinco en total conmigo", comentó.

"Como el entrenador había llevado jugadores que campeonaron con él, me tocó quedarme fuera, nadie me dijo nada. Eso fue a las dos semanas que llegué. Entonces, exploté con todo el mundo. Si no juego Europa League, tampoco cuenten conmigo en la liga. Yo había ido para eso. Sentí que me habían mentido, les dije que no cuenten conmigo en la liga y ellos lo tomaron como una amenaza de mi parte, pero no era así. Simplemente quería que respeten lo que me habían dicho. Hubo un cruce con el club y jugué pocos partidos. No me fue tan bien y decidí venir a Alianza", concluyó.

¿En qué clubes ha jugado Sergio Peña?