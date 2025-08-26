HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Deportes

Periodista chileno afirma que la U. de Chile confía en enfrentar a Alianza Lima tras fallo de Conmebol: "Ya cotiza vuelos a Perú"

Según el periodista chileno Francisco Caneo, la U. de Chile espera un fallo favorable de parte de la Conmebol para enfrentarse a Alianza Lima, que aguarda rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Periodista chileno confirmo que U. de Chile ya piensa en el partido frente Alianza Lima. Foto: composición LR/ Alianza Lima/U. de Chile
Periodista chileno confirmo que U. de Chile ya piensa en el partido frente Alianza Lima. Foto: composición LR/ Alianza Lima/U. de Chile

Ya casi se cumple una semana de lo ocurrido en el partido entre U. de Chile e Independiente, el cual tuvo que suspenderse debido a que las hinchadas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal que dejó varios heridos. Con el pasar de los días se esperaba una resolución por parte de Conmebol; sin embargo, hasta el momento el organismo no ha emitido ningún comunicado oficial. Desde entonces han circulado diversos rumores, entre ellos, la posibilidad de que tanto el conjunto argentino como el chileno fueran eliminados automáticamente.

Por su parte, Alianza Lima, que clasificó a los cuartos de final de la competición tras vencer a U. Católica de Ecuador en octavos, se encuentra a la espera de conocer a su próximo rival, el cual se definirá tras la resolución de este caso. En medio de esta situación, el periodista chileno Francisco Caneo reveló detalles sobre el plantel de la U. de Chile y afirmó que el club ya está cotizando vuelos hacia Perú. Estas declaraciones las brindó en una reciente entrevista en el programa 'Desmarcados'.

PUEDES VER: 'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

lr.pe

Francisco Caneo sobre la postura de U. de Chile: "La sensación es que vamos a estar en Lima"

Durante la conversación, Caneo resaltó la confianza del equipo chileno en poder enfrentar a los blanquiazules.

"La sensación es que vamos a estar en Lima junto con la U. de Chile para el partido de ida. Eso es lo que hemos podido averiguar sobre lo que piensa la ‘U’. La decisión de Conmebol todavía está en un proceso de alegatos finales; si no me equivoco, mañana cierra este proceso y después pasará una semana. Entre el 4 septiembre ya debería existir una resolución. La U. de Chile ya llamó a algunos operadores de aerolínea para cotizar vuelos rumbo a Perú, pensando en que el equipo va a pasar. Esa es la sensación que hoy día también tiene Independiente. Un equipo que se ha ido defendiendo primero de mala manera y luego ya empezando a reconocer hechos bastante trágicos", explicó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

Por ahora, aunque Alianza Lima aún no conoce a su rival, todo apunta a que sí lo tendrá en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La Conmebol, por su parte, ya confirmó las fechas en las que los ocho equipos en competencia disputarán su pase a las semifinales.

  • Lanús vs Fluminense | Ida: 16 de septiembre - 7.30 p.m. (Perú) - Estadio La Fortaleza | Vuelta: 23 de septiembre - 7:30 p.m. (Perú) - Estadio Maracaná
  • Bolívar vs Atlético Mineiro | Ida: 17 de septiembre - 5.00 p.m. (Perú) - Estadio Hernando Siles | Vuelta: 24 de septiembre - 5:00 p.m. (Perú) - Arena MRV
  • Independiente del Valle vs Once Caldas | Ida: 17 de septiembre - 7.30 p.m. (Perú) - Estadio Banco Guayaquil | Vuelta: 24 de septiembre - 7:30 p.m. (Perú) - Estadio Palogrande
  • Alianza Lima vs A definir | Ida: 18 de septiembre - 7.30 p.m. (Perú) - Estadio Alejandro Villanueva | Vuelta: 25 de septiembre - 7:30 p.m. (Perú) - A definir
Notas relacionadas
Mauro Cantoro arremete contra Hernán Barcos y sus polémicas declaraciones contra Valera tras el Clásico: "Está loco"

Mauro Cantoro arremete contra Hernán Barcos y sus polémicas declaraciones contra Valera tras el Clásico: "Está loco"

LEER MÁS
Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

LEER MÁS
Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Oliver Sonne quedó encantado con la definición del peruano en el triunfo agónico de Burnley: "Bonito gol"

DT de Oliver Sonne quedó encantado con la definición del peruano en el triunfo agónico de Burnley: "Bonito gol"

LEER MÁS
Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS
Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota