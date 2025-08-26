Ya casi se cumple una semana de lo ocurrido en el partido entre U. de Chile e Independiente, el cual tuvo que suspenderse debido a que las hinchadas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal que dejó varios heridos. Con el pasar de los días se esperaba una resolución por parte de Conmebol; sin embargo, hasta el momento el organismo no ha emitido ningún comunicado oficial. Desde entonces han circulado diversos rumores, entre ellos, la posibilidad de que tanto el conjunto argentino como el chileno fueran eliminados automáticamente.

Por su parte, Alianza Lima, que clasificó a los cuartos de final de la competición tras vencer a U. Católica de Ecuador en octavos, se encuentra a la espera de conocer a su próximo rival, el cual se definirá tras la resolución de este caso. En medio de esta situación, el periodista chileno Francisco Caneo reveló detalles sobre el plantel de la U. de Chile y afirmó que el club ya está cotizando vuelos hacia Perú. Estas declaraciones las brindó en una reciente entrevista en el programa 'Desmarcados'.

Francisco Caneo sobre la postura de U. de Chile: "La sensación es que vamos a estar en Lima"

Durante la conversación, Caneo resaltó la confianza del equipo chileno en poder enfrentar a los blanquiazules.

"La sensación es que vamos a estar en Lima junto con la U. de Chile para el partido de ida. Eso es lo que hemos podido averiguar sobre lo que piensa la ‘U’. La decisión de Conmebol todavía está en un proceso de alegatos finales; si no me equivoco, mañana cierra este proceso y después pasará una semana. Entre el 4 septiembre ya debería existir una resolución. La U. de Chile ya llamó a algunos operadores de aerolínea para cotizar vuelos rumbo a Perú, pensando en que el equipo va a pasar. Esa es la sensación que hoy día también tiene Independiente. Un equipo que se ha ido defendiendo primero de mala manera y luego ya empezando a reconocer hechos bastante trágicos", explicó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

Por ahora, aunque Alianza Lima aún no conoce a su rival, todo apunta a que sí lo tendrá en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La Conmebol, por su parte, ya confirmó las fechas en las que los ocho equipos en competencia disputarán su pase a las semifinales.