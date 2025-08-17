HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     
Deportes

Neymar comparte emotivo mensaje que le envió su hijo tras sufrir la peor goleada de su carrera: "Siempre estaré a tu lado"

El Santos FC sufrió una abultada derrota de 6-0 ante Vasco da Gama en el Brasileirao, posicionándose en el puesto quince de la tabla, dejando a sus hinchas desolados.

Neymar terminó llorando tras la goleada del Santos FC a manos del Vasco Da Gama. Foto: composición LR/captura de Globo Esporte/captura IG
Neymar terminó llorando tras la goleada del Santos FC a manos del Vasco Da Gama. Foto: composición LR/captura de Globo Esporte/captura IG

El Santos FC sufrió una dura derrota frente al Vasco da Gama por el Brasileirao, que terminó en un abultado 6-0. Este resultado dejó al 'Peixe' en el puesto quince de la tabla de posiciones de la liga brasileña y a sus hinchas desolados, ya que el equipo no está viviendo la gran campaña que se esperaba tras el regreso de Neymar Jr.

El astro brasileño no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro, pues esta sería la peor goleada de toda su carrera. Las cámaras de TV captaron la imagen del exjugador de Barcelona y PSG totalmente hundido tras sufrir la mayor humillación de su trayectoria. No obstante, horas más tarde publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de su hijo, quien le dedicó palabras de aliento.

PUEDES VER: Neymar y su desolador llanto con Santos tras perder 6-0 ante Vasco da Gama en la peor goleada de su carrera

lr.pe

Neymar comparte emotivo mensaje de su hijo

Mensaje del hijo de Neymar. Foto: captura de IG

Mensaje del hijo de Neymar. Foto: captura de IG

"Buenas noches papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quiero que sepas que en esos momentos difíciles, cuando el mundo se derrumbe a tu alrededor, sepas que siempre estaré aquí a tu lado para apoyarte. Eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aunque muchas veces no lo diga ni lo demuestre, quiero que sepas que te amo mucho. Siempre tengo eso en mente. Ten en cuenta que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Eres MI papá, y siempre debes saber que estoy aquí para ti. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas a por ellos como siempre lo has hecho. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón. Nunca desistas de tu mayor sueño por personas que no te conocen o no saben quién eres, porque tú eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso, en cambio, úsala como motivación para ser siempre mejor de lo que eres. Nunca lo olvides, ERES INCREÍBLE", se puede leer en el emotivo mensaje.

Por su parte, 'Ney' le contesto a su hijo con lo siguiente: "Te amo mi pequeño... papá va a recuperarse"

PUEDES VER: DT de Sport Huancayo responde fuerte tras reclamo de Universitario por polémico offside: "Si se queja la 'U', imagínense un equipo chico"

lr.pe

¿Cómo quedó el Santos FC contra el Vasco Da Gama?

Santos cayó goleado ante Navegante por la fecha 20 del Brasileirao 2025. Tras el gol inicial de Lucas Piton (18’), el complemento fue una pesadilla para el Peixe con tantos de David, Coutinho (doblete), Rayan y Tchê Tchê. Neymar poco pudo hacer y terminó amonestado, quedando suspendido para el próximo encuentro.

Notas relacionadas
Neymar y su desolador llanto con Santos tras perder 6-0 ante Vasco da Gama en la peor goleada de su carrera

Neymar y su desolador llanto con Santos tras perder 6-0 ante Vasco da Gama en la peor goleada de su carrera

LEER MÁS
Medio brasileño dio elogiable calificación a André Carrillo tras marcar su primer gol en el Brasileirao: "Generó peligro"

Medio brasileño dio elogiable calificación a André Carrillo tras marcar su primer gol en el Brasileirao: "Generó peligro"

LEER MÁS
Prensa brasileña fulmina a André Carrillo por pésimo partido con Corinthians y lo bautiza como 'triatleta': "Corre, pedalea y ¡nada!"

Prensa brasileña fulmina a André Carrillo por pésimo partido con Corinthians y lo bautiza como 'triatleta': "Corre, pedalea y ¡nada!"

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario anuncia fuerte medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura: "Tomaremos acciones legales"

Universitario anuncia fuerte medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura: "Tomaremos acciones legales"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

LEER MÁS
Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

LEER MÁS
Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

LEER MÁS
Sebastián Britos 'explotó' contra la Liga 1 y al árbitro tras empate de Universitario: “Un mamarracho”

Sebastián Britos 'explotó' contra la Liga 1 y al árbitro tras empate de Universitario: “Un mamarracho”

LEER MÁS
Álex Valera y su claro optimismo previo a enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y Alianza Lima por Liga 1: "Estamos preparados"

Álex Valera y su claro optimismo previo a enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y Alianza Lima por Liga 1: "Estamos preparados"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota