El Santos FC sufrió una dura derrota frente al Vasco da Gama por el Brasileirao, que terminó en un abultado 6-0. Este resultado dejó al 'Peixe' en el puesto quince de la tabla de posiciones de la liga brasileña y a sus hinchas desolados, ya que el equipo no está viviendo la gran campaña que se esperaba tras el regreso de Neymar Jr.

El astro brasileño no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro, pues esta sería la peor goleada de toda su carrera. Las cámaras de TV captaron la imagen del exjugador de Barcelona y PSG totalmente hundido tras sufrir la mayor humillación de su trayectoria. No obstante, horas más tarde publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de su hijo, quien le dedicó palabras de aliento.

Neymar comparte emotivo mensaje de su hijo

Mensaje del hijo de Neymar. Foto: captura de IG

"Buenas noches papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quiero que sepas que en esos momentos difíciles, cuando el mundo se derrumbe a tu alrededor, sepas que siempre estaré aquí a tu lado para apoyarte. Eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aunque muchas veces no lo diga ni lo demuestre, quiero que sepas que te amo mucho. Siempre tengo eso en mente. Ten en cuenta que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Eres MI papá, y siempre debes saber que estoy aquí para ti. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas a por ellos como siempre lo has hecho. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón. Nunca desistas de tu mayor sueño por personas que no te conocen o no saben quién eres, porque tú eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso, en cambio, úsala como motivación para ser siempre mejor de lo que eres. Nunca lo olvides, ERES INCREÍBLE", se puede leer en el emotivo mensaje.

Por su parte, 'Ney' le contesto a su hijo con lo siguiente: "Te amo mi pequeño... papá va a recuperarse"

¿Cómo quedó el Santos FC contra el Vasco Da Gama?

Santos cayó goleado ante Navegante por la fecha 20 del Brasileirao 2025. Tras el gol inicial de Lucas Piton (18’), el complemento fue una pesadilla para el Peixe con tantos de David, Coutinho (doblete), Rayan y Tchê Tchê. Neymar poco pudo hacer y terminó amonestado, quedando suspendido para el próximo encuentro.