HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
Deportes

Perú va por el milagro ante Uruguay por Eliminatorias: ¿cuándo fue la última vez que ganamos en Montevideo?

Uruguay ha mostrado solidez defensiva y una ofensiva potente, mientras que Perú busca cerrar las Clasificatorias de forma digna bajo la dirección de Óscar Ibáñez, como en esa mágica noche en el Centenario.

De los últimos 5 partidos, en Uruguay, Perú ganó en uno. Foto: Lr/ESPN
De los últimos 5 partidos, en Uruguay, Perú ganó en uno. Foto: Lr/ESPN

Llegó la hora de la verdad. La selección peruana de fútbol va por la hazaña ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. El equipo 'charrúa' parte como amplio favorito por los últimos 5 resultados en condición de local ante el cuadro nacional. Además, la escuadra de Óscar Ibáñez presenta bajas sensibles en el once titular para dar el golpe en Montevideo y cerrar de forma digna las Clasificatorias.

Uruguay ha demostrado ser un equipo sólido en defensa y letal en ofensiva e incluso mejoró en la zona medular aumentando la posesión de balón. En cambio, si bien es cierto hubo cierta mejora en Perú, no alcanza para recortar distancias con los grandes de Sudamérica. Sin embargo, Ibáñez pretende emular un histórico triunfo en el Estadio Centenario.

PUEDES VER: Marcelo Bielsa recuerda a Perú en las Eliminatorias previo al partido: "No tuvieron momentos buenos"

lr.pe

¿Cuándo fue la última vez que Perú derrotó a Uruguay en Montevideo?

La última vez que logramos una victoria en el Centenario fue en el año 2004 por las Eliminatorias rumbo al Mundial Alemania 2006. El cuadro peruano, en una mágica noche, hizo historia en Montevideo. Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán enmudecieron Uruguay con golazos y calidad. En el segundo tiempo apareció un joven Diego Forlán para descontar de cabeza. Una extraña coincidencia es que estaba Óscar Ibáñez en el arco, aunque esa fue la única vez que en 5 partidos que salimos vivos de ese estadio.

  • Uruguay 1-3 Perú. 01/6/2004. Eliminatorias Alemania 2006. Estadio Centenario, Uruguay.
  • Uruguay 6-0 Perú. 18/6/2008. Eliminatorias Sudáfrica 2010. Estadio Centenario, Uruguay.
  • Uruguay 4-2 Perú. 10/6/2012. Eliminatorias Brasil 2014. Estadio Centenario, Uruguay.
  • Uruguay 1-0 Perú. 29/3/2016. Eliminatorias Rusia 2018. Estadio Centenario, Uruguay.
  • Uruguay 1-0 Perú. 24/3/2022. Eliminatorias Qatar 2022. Estadio Centenario, Uruguay.

PUEDES VER: Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague

lr.pe

¿Cuál fue el peor resultado de Perú en Montevideo por las Eliminatorias?

Perú se llevó 4 derrotas y solo una victoria. Justamente, un dato alarmante es que dentro de esos partidos hay una goleada abultada a favor de los ‘charrúas’. El imborrable 6-0 en el año 2012 cuando se jugaban las Eliminatorias Sudamericanas a Sudáfrica 2010 e incluso creció el rumor de actos de indisciplina previo a este vital cotejo. La letal goleada dejó por los suelos a la plantilla nacional.

Notas relacionadas
Marcelo Bielsa recuerda a Perú en las Eliminatorias previo al partido: "No tuvieron momentos buenos"

Marcelo Bielsa recuerda a Perú en las Eliminatorias previo al partido: "No tuvieron momentos buenos"

LEER MÁS
Gustavo Roverano elogió a portero Pedro Díaz y lo comparó con convocados: "Está un escalón por encima"

Gustavo Roverano elogió a portero Pedro Díaz y lo comparó con convocados: "Está un escalón por encima"

LEER MÁS
Jairo Concha se perfila como una de las novedades en el once ante Uruguay este jueves

Jairo Concha se perfila como una de las novedades en el once ante Uruguay este jueves

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague

Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy, 31 de agosto, EN VIVO: favoritos de la cátedra R33, pronósticos del 5y6 y resultados hípicos

Datos de última hora La Rinconada hoy, 31 de agosto, EN VIVO: favoritos de la cátedra R33, pronósticos del 5y6 y resultados hípicos

LEER MÁS
Resultados La Rinconada EN VIVO, 31 de agosto: ver ganadores de las careras de caballos de hoy por transmisión de INH TV y TVES

Resultados La Rinconada EN VIVO, 31 de agosto: ver ganadores de las careras de caballos de hoy por transmisión de INH TV y TVES

LEER MÁS
Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"

Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"

LEER MÁS
'Dibu' Martínez vuelve a entrar en los planes de Manchester United y podría ser su fichaje de última hora

'Dibu' Martínez vuelve a entrar en los planes de Manchester United y podría ser su fichaje de última hora

LEER MÁS
Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Deportes

Óscar Ibáñez y la fuerte razón por la que no pudo convocar a Víctor Guzmán a la selección peruana: "Tuvo la intención"

Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: transmisión por streaming online el partido por la Saudi Pro League

Uruguay confirma lesión de un futbolista titular previo al duelo ante la selección peruana: baja sensible para Marcelo Bielsa

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota