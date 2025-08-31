Llegó la hora de la verdad. La selección peruana de fútbol va por la hazaña ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. El equipo 'charrúa' parte como amplio favorito por los últimos 5 resultados en condición de local ante el cuadro nacional. Además, la escuadra de Óscar Ibáñez presenta bajas sensibles en el once titular para dar el golpe en Montevideo y cerrar de forma digna las Clasificatorias.

Uruguay ha demostrado ser un equipo sólido en defensa y letal en ofensiva e incluso mejoró en la zona medular aumentando la posesión de balón. En cambio, si bien es cierto hubo cierta mejora en Perú, no alcanza para recortar distancias con los grandes de Sudamérica. Sin embargo, Ibáñez pretende emular un histórico triunfo en el Estadio Centenario.

¿Cuándo fue la última vez que Perú derrotó a Uruguay en Montevideo?

La última vez que logramos una victoria en el Centenario fue en el año 2004 por las Eliminatorias rumbo al Mundial Alemania 2006. El cuadro peruano, en una mágica noche, hizo historia en Montevideo. Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán enmudecieron Uruguay con golazos y calidad. En el segundo tiempo apareció un joven Diego Forlán para descontar de cabeza. Una extraña coincidencia es que estaba Óscar Ibáñez en el arco, aunque esa fue la única vez que en 5 partidos que salimos vivos de ese estadio.

Uruguay 1-3 Perú. 01/6/2004. Eliminatorias Alemania 2006. Estadio Centenario, Uruguay.

Uruguay 6-0 Perú. 18/6/2008. Eliminatorias Sudáfrica 2010. Estadio Centenario, Uruguay.

Uruguay 4-2 Perú. 10/6/2012. Eliminatorias Brasil 2014. Estadio Centenario, Uruguay.

Uruguay 1-0 Perú. 29/3/2016. Eliminatorias Rusia 2018. Estadio Centenario, Uruguay.

Uruguay 1-0 Perú. 24/3/2022. Eliminatorias Qatar 2022. Estadio Centenario, Uruguay.

¿Cuál fue el peor resultado de Perú en Montevideo por las Eliminatorias?

Perú se llevó 4 derrotas y solo una victoria. Justamente, un dato alarmante es que dentro de esos partidos hay una goleada abultada a favor de los ‘charrúas’. El imborrable 6-0 en el año 2012 cuando se jugaban las Eliminatorias Sudamericanas a Sudáfrica 2010 e incluso creció el rumor de actos de indisciplina previo a este vital cotejo. La letal goleada dejó por los suelos a la plantilla nacional.