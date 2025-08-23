Erick Noriega debuta con Gremio en un partido clave ante Caerá por el Brasileirao 2025. El 'Samurai' quiere firmar un estreno soñado, tras ser presentado como el flamante refuerzo del cuadro de Porto Alegre. El equipo visitante suele proponer partidos complicados en condición de visita y registra 25 puntos el torneo, mientras que el excampeón de la Copa Libertadores luce con 23 unidades en la tabla de posiciones.

El ‘Samurai’ comenzará un nuevo capítulo en su trayectoria futbolística, en Porto Alegre, con el objetivo de consolidarse en el once titular de su reciente equipo. Noriega está listo para que el DT Mano Menezes determine el momento adecuado para demuestra su talento en la cancha. Además, veremos si lo utiliza más en la defensa o en la zona de volantes de contención.

¿A qué hora juega Gremio de Erick Noriega ante Ceará por el Brasileirao?

La República Deportes te juega los horarios oficiales para ver el debut de Erick Noriega ante Ceará por el Brasileirao. Gremio parte ligaramente como favorito al jugar en condición de local.

Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 9.00 p. m. | (PT): 6.00 p. m.

¿En qué canales ver Gremio vs Ceará con Erick Noriega?