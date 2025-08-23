HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Deportes

Erick Noriega debuta con Gremio: canal confirmado para ver el partido del 'Samurai' ante Ceará por el Brasileirao

El 'Samurai' espera ganarse un lugar en el once titular y demostrar su talento, ya que Gremio busca sumar puntos vitales en su lucha por escalar en la tabla del Brasileirao.

Noriega debuta hoy con Gremio por el Brasileirao. Foto: Lr/ESPN
Noriega debuta hoy con Gremio por el Brasileirao. Foto: Lr/ESPN

Erick Noriega debuta con Gremio en un partido clave ante Caerá por el Brasileirao 2025. El 'Samurai' quiere firmar un estreno soñado, tras ser presentado como el flamante refuerzo del cuadro de Porto Alegre. El equipo visitante suele proponer partidos complicados en condición de visita y registra 25 puntos el torneo, mientras que el excampeón de la Copa Libertadores luce con 23 unidades en la tabla de posiciones.

El ‘Samurai’ comenzará un nuevo capítulo en su trayectoria futbolística, en Porto Alegre, con el objetivo de consolidarse en el once titular de su reciente equipo. Noriega está listo para que el DT Mano Menezes determine el momento adecuado para demuestra su talento en la cancha. Además, veremos si lo utiliza más en la defensa o en la zona de volantes de contención.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

lr.pe

¿A qué hora juega Gremio de Erick Noriega ante Ceará por el Brasileirao?

La República Deportes te juega los horarios oficiales para ver el debut de Erick Noriega ante Ceará por el Brasileirao. Gremio parte ligaramente como favorito al jugar en condición de local.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.
  • Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.
  • México: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 9.00 p. m. | (PT): 6.00 p. m.

PUEDES VER: Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"

lr.pe

¿En qué canales ver Gremio vs Ceará con Erick Noriega?

  • Brasil: Globoplay, Zapping,Claro TV,+Amazon Prime VideoSky,, Vivo PlaySporTV. Premiere
  • México: Fanatiz Mexico
  • Puerto Rico: Fanatiz USA
  • Estados Unidos: Fanatiz USAPremiere
Notas relacionadas
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS
Erick Noriega se ganó a los hinchas de Gremio por hablar portugués en su presentación: la curiosa razón por la que el peruano domina el idioma

Erick Noriega se ganó a los hinchas de Gremio por hablar portugués en su presentación: la curiosa razón por la que el peruano domina el idioma

LEER MÁS
Presidente de Gremio sobre fichaje de Erick Noriega y otros refuerzos 'de lujo': "Sabemos que..."

Presidente de Gremio sobre fichaje de Erick Noriega y otros refuerzos 'de lujo': "Sabemos que..."

LEER MÁS
Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por Fecha 7 Torneo Clausura 2025

Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por Fecha 7 Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Barcelona vs Levante EN VIVO HOY: canales y posibles alineaciones del partido por la fecha 2 de LaLiga 2025-2026

Barcelona vs Levante EN VIVO HOY: canales y posibles alineaciones del partido por la fecha 2 de LaLiga 2025-2026

LEER MÁS
Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: ¿en qué canal ver el partido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: ¿en qué canal ver el partido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: "Hablé con Óscar Ibáñez"

LEER MÁS
Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"

Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"

LEER MÁS
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: sin Binacional, programación de la fecha 7 en el Torneo Clausura

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: sin Binacional, programación de la fecha 7 en el Torneo Clausura

LEER MÁS
Sporting Cristal empató 2-2 con UTC por el Torneo Clausura 2025: 'Celestes' son los nuevos punteros de la Liga 1

Sporting Cristal empató 2-2 con UTC por el Torneo Clausura 2025: 'Celestes' son los nuevos punteros de la Liga 1

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota