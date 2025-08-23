Erick Noriega debuta con Gremio: canal confirmado para ver el partido del 'Samurai' ante Ceará por el Brasileirao
El 'Samurai' espera ganarse un lugar en el once titular y demostrar su talento, ya que Gremio busca sumar puntos vitales en su lucha por escalar en la tabla del Brasileirao.
- Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
- 'Puma' Carranza minimiza triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: ¿U. Católica ganó el Mundialito de El Porvenir?
Erick Noriega debuta con Gremio en un partido clave ante Caerá por el Brasileirao 2025. El 'Samurai' quiere firmar un estreno soñado, tras ser presentado como el flamante refuerzo del cuadro de Porto Alegre. El equipo visitante suele proponer partidos complicados en condición de visita y registra 25 puntos el torneo, mientras que el excampeón de la Copa Libertadores luce con 23 unidades en la tabla de posiciones.
El ‘Samurai’ comenzará un nuevo capítulo en su trayectoria futbolística, en Porto Alegre, con el objetivo de consolidarse en el once titular de su reciente equipo. Noriega está listo para que el DT Mano Menezes determine el momento adecuado para demuestra su talento en la cancha. Además, veremos si lo utiliza más en la defensa o en la zona de volantes de contención.
PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"
¿A qué hora juega Gremio de Erick Noriega ante Ceará por el Brasileirao?
La República Deportes te juega los horarios oficiales para ver el debut de Erick Noriega ante Ceará por el Brasileirao. Gremio parte ligaramente como favorito al jugar en condición de local.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.
- México: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 9.00 p. m. | (PT): 6.00 p. m.
PUEDES VER: Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"
¿En qué canales ver Gremio vs Ceará con Erick Noriega?
- Brasil: Globoplay, Zapping,Claro TV,+Amazon Prime VideoSky,, Vivo PlaySporTV. Premiere
- México: Fanatiz Mexico
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Estados Unidos: Fanatiz USAPremiere