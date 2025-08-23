Martín Liberman, fiel a su estilo, no se guardó nada y analizó sin filtro el fichaje de Erick Noriega en Gremio de Porto Alegre. El experimentado periodista deportivo no lo olvida y elogió sus cualidades en la cancha. Sin duda, el volante peruano dejó huella en Alianza Lima y se ganó el respeto de todo Sudamérica. El 'Samaurai', a sus 23 años, inicia una nueva etapa en su carrera futbolística.

Erick Noriega se convirtió en jugador indiscutible en el once titular de Néstor Gorosito. Sin duda, fue uno de los mejores volantes de contención e incluso podía jugar de defensa central. Un gran actuación en 'La Bombonera' y en Porto Alegre lo puso en los ojos del excampeón de la Copa Libertadores. Por este motivo, Gremio presentó a su flamante fichaje en una emotiva conferencia de prensa.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre Erick Noriega en Gremio?

Liberman manifestó que tiene un conocimiento detallado sobre el exfutbolista de Alianza Lima. Por esta razón, confía en que su desempeño en Gremio será sobresaliente, ya que lo considera un futbolista que se adapta muy bien al estilo de juego del equipo brasileño.

"Erick Noriega jugó muy bien contra Boca Juniors. ¿Se acuerdan? Si lo tengo perfectamente visto, ojalá que le vaya muy bien en Gremio. Muy bien juega Noriega, me acuerdo que contra Boca jugó muy bien", reveló en su canal de Youtube.

¿Cuándo será el debut de Erick Noriega en Gremio?

Según medios brasileños, Erick Noriega podría hacer su debut en la jornada 22 del Brasileirao, el domingo 31 de agosto, en un enfrentamiento ante Flamengo en el legendario estadio Maracaná. Sin embargo, otra posibilidad es que su estreno se postergaría hasta el 14 de septiembre, cuando Gremio se mida con Mirassol, justo antes del clásico gaúcho contra Internacional.