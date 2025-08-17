HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Deportes

Neymar y su desolador llanto con Santos tras perder 6-0 ante Vasco da Gama en la peor goleada de su carrera

¿Dónde te metiste, 'Ney'? El astro del Santos terminó entre lágrimas el partido que deja a su equipo a 2 puntos de la zona de descenso en Brasil y tuvo que ser consolado por el DT rival.

Neymar volvió al Santos en febrero de este 2025. Foto: composición de LR/captura de Globo Esporte
Neymar volvió al Santos en febrero de este 2025. Foto: composición de LR/captura de Globo Esporte

Cuando Neymar volvió al Santos de Brasil, los hinchas pensaron que todo sería nuevamente alegría luego de haber pasado por el drama de perder la categoría un año antes. Poco más de seis meses después del regreso del astro, la realidad es completamente diferente, pues el Peixe lleva 10 partidos perdidos en el Brasileirao, incluida una goleada por 6-0 ante Vasco da Gama que dejó a 'Ney' llorando.

Al final del encuentro en el estadio Morumbí, las cámaras de TV captaron la imagen del exjugador de Barcelona y PSG totalmente hundido luego de sufrir la mayor humillación de su carrera. Incluso el DT rival, Fernando Diniz, se acercó para brindarle algunas palabras de consuelo, tras lo cual el jugador solo atinó a retirarse cabizbajo mientras se enjugaba las lágrimas.

PUEDES VER: Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

lr.pe

¿Qué pasó en Santos vs Vasco da Gama?

El partido entre el Peixe y el Navegante, correspondiente a la fecha 20 del Brasileirao 2025, empezó más parejo de lo que resultó al final, pues en el primer tiempo el único tanto fue el que convirtió Lucas Piton, a los 18 minutos.

Ya en el complemento llegó la debacle, con una ráfaga de goles anotados por David (52'), Coutinho (54' y 62'), Rayan (60', penal) y Tche Tche (68'). Neymar poco pudo hacer por suavizar la masacre y más bien recibió una tarjeta amarilla que lo deja suspendido del próximo partido.

¿Cómo va Santos de Neymar en el Brasileirao?

Con esta derrota, Santos se quedó en el puesto 15 de la tabla de posiciones con 21 puntos, a solo dos unidades de caer en puestos de descenso. Vasco, por el contrario, pudo escapar de la zona roja, aunque igual se quedó una casilla por debajo del cuadro paulista, con 19 puntos.

Notas relacionadas
Neymar y sus soberbias palabras ante posible llamado de Carlo Ancelotti a Brasil: "No necesito demostrarle nada a nadie"

Neymar y sus soberbias palabras ante posible llamado de Carlo Ancelotti a Brasil: "No necesito demostrarle nada a nadie"

LEER MÁS
Macarena Gastaldo revela en 'EVDV' que Neymar la bloqueó tras filtrar sus chats privados en Instagram

Macarena Gastaldo revela en 'EVDV' que Neymar la bloqueó tras filtrar sus chats privados en Instagram

LEER MÁS
La vez que Macarena Gastaldo y Neymar planearon un encuentro secreto en Lima: "Me puso que ya había llegado"

La vez que Macarena Gastaldo y Neymar planearon un encuentro secreto en Lima: "Me puso que ya había llegado"

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[TVES] Resultados 5y6 La Rinconada HOY, 17 de agosto: ganadores de las carreras válidas, monto récord y órdenes de llegada por INH

[TVES] Resultados 5y6 La Rinconada HOY, 17 de agosto: ganadores de las carreras válidas, monto récord y órdenes de llegada por INH

LEER MÁS
Datos de última hora 5y6 La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos y resultados de la R31

Datos de última hora 5y6 La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos y resultados de la R31

LEER MÁS
Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 de La Rinconada hoy, domingo 17 de agosto: nuevo monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos

Cuánto pagó el 5y6 de La Rinconada hoy, domingo 17 de agosto: nuevo monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos

LEER MÁS
Hernán Barcos confiesa que recibió llamada de Gremio antes del fichaje de Erick Noriega: "Dije la verdad"

Hernán Barcos confiesa que recibió llamada de Gremio antes del fichaje de Erick Noriega: "Dije la verdad"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota