Cuando Neymar volvió al Santos de Brasil, los hinchas pensaron que todo sería nuevamente alegría luego de haber pasado por el drama de perder la categoría un año antes. Poco más de seis meses después del regreso del astro, la realidad es completamente diferente, pues el Peixe lleva 10 partidos perdidos en el Brasileirao, incluida una goleada por 6-0 ante Vasco da Gama que dejó a 'Ney' llorando.

Al final del encuentro en el estadio Morumbí, las cámaras de TV captaron la imagen del exjugador de Barcelona y PSG totalmente hundido luego de sufrir la mayor humillación de su carrera. Incluso el DT rival, Fernando Diniz, se acercó para brindarle algunas palabras de consuelo, tras lo cual el jugador solo atinó a retirarse cabizbajo mientras se enjugaba las lágrimas.

¿Qué pasó en Santos vs Vasco da Gama?

El partido entre el Peixe y el Navegante, correspondiente a la fecha 20 del Brasileirao 2025, empezó más parejo de lo que resultó al final, pues en el primer tiempo el único tanto fue el que convirtió Lucas Piton, a los 18 minutos.

Ya en el complemento llegó la debacle, con una ráfaga de goles anotados por David (52'), Coutinho (54' y 62'), Rayan (60', penal) y Tche Tche (68'). Neymar poco pudo hacer por suavizar la masacre y más bien recibió una tarjeta amarilla que lo deja suspendido del próximo partido.

¿Cómo va Santos de Neymar en el Brasileirao?

Con esta derrota, Santos se quedó en el puesto 15 de la tabla de posiciones con 21 puntos, a solo dos unidades de caer en puestos de descenso. Vasco, por el contrario, pudo escapar de la zona roja, aunque igual se quedó una casilla por debajo del cuadro paulista, con 19 puntos.