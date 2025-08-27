Yoshimar Yotún regresa a la selección peruana de fútbol, tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas durante casi un año. El capitán de Sporting Cristal, en conferencia de prensa, no pudo ocultar su emoción por volver a vestir la 'Blanquiroja'. Sin embargo, lanzó una dura advertencia respecto al futuro del equipo en las Eliminatorias. La edad y la consolidación del equipo será clave en las próximas fechas.

El futbolista de 35 años es pieza clave en el esquema de Ibáñez por su experiencia y el buen pie que tiene para armar juego en la zona de volantes. Sin duda, se espera que Yotún recupere su mejor versión y pueda sumar en la selección nacional.

¿Qué dijo Yoshimar Yotún en su regreso a la selección peruana?

"Es importante que aparezcan nuevas caras, mientras aparezcan nuevas caras, quizás para los más grandes va a ser más fácil dejar la selección peruana. Mientras exista posibilidad, Perú irá con todo", reveló el referente de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

"Uno debe ser siempre positivo y dar todo por la selección. Bueno, ahora ya estoy más grande, pero estoy feliz de estar aquí otra vez. Quiero apoyar como siempre y tenemos que empujar con todo en las fechas restantes".

Rebagliati sobre Perú previo a última fecha doble: "La realidad es que estamos eliminados"

"A mí me toca transmitir los partidos y no puedo empezar diciendo que estamos eliminados", dijo el comentarista, lo que muestra la ilusión que puede existir hasta el final. Sin embargo, luego se sinceró y señaló que la realidad es distinta. Rebagliati explicó que Perú tenía que haber ganado dos partidos o uno en la jornada pasada para llegar con más opciones.

"Hay una pequeña opción matemática, pero la realidad es que estamos eliminados. Tendríamos que haber sumado los 6 puntos en la fecha pasada para tener alguna ligera esperanza o haber ganado en Venezuela", concluyó.



