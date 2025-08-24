HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Chorri Palacios analiza por qué Pedro Aquino no llegó a Sporting Cristal: "Quizás por falta de presupuesto o su lesión"

El exfutbolista destacó las cualidades de Aquino, quien finalmente fichó por Alianza Lima hasta 2027. Además, resaltó los principales factores por los que no llegó a Sporting Cristal para el Clausura.

Palacios analiza el presente de Cristal y habló de Pedro Aquino. Foto: Lr/Inka Digital
Palacios analiza el presente de Cristal y habló de Pedro Aquino. Foto: Lr/Inka Digital

'Chorri' Palacios fue abordado por la prensa, tras el empate entre Sporting Cristal y UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El exfutbolista de la selección peruana sorprendió al analizar los motivos por los que no llegó Pedro Aquino al club del Rímac. La 'Roca' firmó por Alianza Lima hasta el 2027 para reemplazar a Erick Noriega que fichó por Gremio de Porto Alegre.

El referente de Sporting Cristal recordado por los 'Chorrigolazos' no esquivó las preguntas, destacó las cualidades de Pedro Aquino y argumentó que le faltó a la directiva para fichar al volante de la selección peruana de fútbol. Sin duda, su regreso en la zona de contención hubiera significado un refuerzo de lujo.

¿Cuánto pagan Alianza Lima y Universitario HOY por el clásico del fútbol peruano? Pronóstico de las apuestas

lr.pe

¿Por qué Pedro Aquino no fichó por Sporting Cristal?

Roberto Palacios reveló sus razones sobre la elección de Pedro Aquino por Alianza Lima: "No sé que habrá pasado y tampoco entiendo e tema por el que no llegó, pero hay varios factores. Sporting Cristal realizó 4 fichajes y quizás por falta presupuesto o la lesión que arrastra. Quizás eso no leva dejar jugar todos los partidos de la temporada. La dirigencia de seguro analizó todo eso", enfatizó el 'Chorri en Inka Digital.

Jorge Fossati opina acerca del fichaje de Aquino por Alianza

Durante una conversación con los medios en Copa Libertadores y antes de enfrentarse a Alianza, el DT charrúa destacó el regreso no solo de Aquino, sino también de otros jugadores

"Me parece que todo jugador que estuvo o está dentro de los posibles convocados para la selección, quiere decir que de alguna manera, para ponerle alguna palabra, son los mejores, por lo menos los mejores peruanos, y que vuelvan a la Liga y que estén en la Liga, como acá tenemos a (Anderson) Santamaría y Jesús (Castillo), me parece que le hace bien al fútbol peruano”, explicó el DT.

Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"

lr.pe

¿Cuál es el valor de Pedro Aquino?

Pedro Aquino saltó a la fama con la camiseta de Sporting Cristal. Luego de consagrarse campeón nacional con los rimenses en 2 ocasiones, el mediocampista decidió probar suerte el la Liga MX y se sumó a las filas de Monterrey en el 2017.

Con el pasar de los años, el futbolista mostró un gran nivel e incluso alcanzó una cotización de 7.5 millones de dólares durante su estadía en el Club América. Si bien en las últimas temporadas perdió protagonismo, esto no afectó del todo su cotización, pues firmó por Alianza Lima con un valor en el mercado de 1.5 millones de dólares.

