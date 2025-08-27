HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

Óscar Ibáñez convocó a Valera y Edison Flores, en una primera lista. Sin embargo, debido a lesión, ambos jugadores fueron desconvocados de la nómina.

Reimond Manco habló sobre el alejamiento de Alex Valera en la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Línea de 5/difusión
Reimond Manco habló sobre el alejamiento de Alex Valera en la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Línea de 5/difusión

La convocatoria de Alex Valera sigue dando de qué hablar. A pesar de haber sido dado de baja debido a una lesión, en un principio el delantero de Universitario de Deportes estaba en la nómina inicial. Sin embargo, surgieron críticas, ya que muchos consideran que se niega a ir a la selección, lo cual se intensificó tras las declaraciones del jugador de Alianza Lima, Hernán Barcos, quien arremetió fuertemente contra Valera después de una pelea en el clásico peruano.

Tras esto, las opiniones se dividieron, algunos apoyan a 'Valegol', mientras que otros no. Reimond Manco se refirió al caso del atacante y declaró que, según su conocimiento, se trata de problemas familiares muy delicados, los cuales el jugador mantiene en secreto. Además, reveló que los entrenadores Juan Reynoso, Jorge Fossati y ahora Óscar Ibáñez están al tanto del caso, así como la institución a la que representa Valera.

PUEDES VER: Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

lr.pe

Reimond Manco revela el posible motivo del alejamiento de Alex Valera de la selección peruana

Durante la transmisión del programa 'Línea de 5', Manco dio a conocer detalles personales del jugador:

"Lo de Valera, según tengo entendido, es un tema familiar y psicológico muy delicado, que él normalmente mantiene bajo siete llaves porque involucra mucho a su familia y a él mismo. Es un tema delicado que no da para comentarlo", explicó Manco.

"Es confirmado no solo por Ibáñez, sino también por Juan Reynoso y Jorge Fossati. Por eso lo han entendido. Incluso, si le dices a un técnico 'no quiero estar' y el DT sabe que no quieres estar simplemente por antipatriota, no te llama más", añadió.

"Incluso, la gente de la 'U' lo sabe y lo maneja bien, porque en la 'U' convive prácticamente con todos, así que lo ha sabido manejar. Por eso Valera entrena y juega normalmente con la 'U'. En la selección también se iba a manejar de esa manera, por eso lo convocaron. Había un plan sobre eso con Valera en la selección, según me contó alguien muy cercano a él", concluyó.

PUEDES VER: 'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

lr.pe

Lista de convocados de Perú para el cierre de las Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez convocó a 25 futbolistas para los encuentros frente a Paraguay y Uruguay, aunque Álex Valera y Edison Flores quedaron fuera de la lista debido a un desgarro.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez
  • Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne, Matías Lazo
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha
  • Delanteros: Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo, Kenji Cabrera.
