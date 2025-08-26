HOYSuscripcion LR Focus

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Pumas y el contundente motivo por el que dejaría ir a Piero Quispe del club: "Va por buen camino su salida"

El volante peruano no terminó de convencer en Pumas UNAM, en la Liga MX, con una notoria falta de minutos y la alta exigencia lo terminaron borrando de los planes.

Piero Quispe tendría las horas contadas en Pumas. Foto: Lr/LigaMX
Piero Quispe tendría las horas contadas en Pumas. Foto: Lr/LigaMX

Piero Quispe fue presentado como el flamante fichaje de Pumas UNAM para disputar la Liga MX. Sin embargo, nunca terminó de adaptarse y no cumplió las expectativas del club. La directiva azteca ya estaría pensando en dejarlo ir, ya que el libro de pases en la liga mexicana se cierra aún el próximo viernes 12 de septiembre.

El exfutbolista de Universitario arribó a los felinos con la esperanza de crecer en su primera experiencia internacional. Sin embargo, tras un año y medio aún no ha logrado consolidarse como titular indiscutible, lo que ha desatado la urgencia institucional por buscarle una salida.

¿Cuál es el motivo por el que Pumas dejaría ir a Piero Quispe?

El joven volante peruano no convenció y encima la directiva pretende fichar a un delantero extranjero. Por este motivo, tiene que salir Quispe del equipo e incluso le estarían buscando opciones de salida lo antes posible. "Hay dos ofertas por el mediocampista peruano. Desde el entorno del jugador nos mencionan que es probable que hayan novedades. Va por buen camino su salida en las negociaciones. Al jugador no se le ha forzado salir ni él ha puesto complicaciones. Va por buen puerto", revelaron en Diario Récord de México.

¿Piero Quispe rechazó volver a Universitario?

Universitario habría querido contar con él de cara al Torneo Clausura 2025. No obstante, el volante prefirió quedarse en México. Esta negativa ha dejado al equipo 'azteca' en una posición incómoda, ya que no cuenta con la plaza de extranjero que Quispe ocupa para traer refuerzos ofensivos.

“A Piero Quispe le han presentado una serie de ofertas para que salga, pero no quiere salir. Por ahí había una oferta de Universitario de Deportes, pero entiendo que tampoco quiere agarrar esa, entonces no hay plaza de extranjeros, y no hay, tampoco habrá reemplazo del ‘9′“, afirmaron en el programa 'La Octava Sports'.

