Deportes

Michael Succar revela la razón por la que Martín Távara no fue convocado por la selección peruana: ''Perdía muchos balones''

La selección peruana de fútbol se prepara para la última doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con 27 jugadores convocados por Óscar Ibáñez.

Michael Succar explicó por qué Martín Távara no fue convocado por Óscar Ibañez.
Michael Succar explicó por qué Martín Távara no fue convocado por Óscar Ibañez. | Foto: composición LR/Once/ESPN

La selección peruana de fútbol afrontará la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El actual director técnico de la 'blanquirroja' convocó a 27 jugadores que defenderán la camiseta 'bicolor'. No obstante, llamó la atención la ausencia del volante Martín Távara y de algunos habituales en las listas anteriores.

En el programa de YouTube Denganche, el periodista deportivo Michael Succar reveló la razón particular por la que el mediocampista 'rimense' no fue considerado en la lista de Óscar Ibáñez.

lr.pe

¿Por qué Martín Távara no fue convocado por Óscar Ibañez?

Según las declaraciones del periodista deportivo, el comando técnico de Óscar Ibáñez necesitaba un perfil diferente al de Martín Távara, por lo que la decisión obedeció a ese detalle. En ese sentido, afirmó que Alessandro Burlamaqui y Jesús Pretell están por encima en la recuperación de balón y en la marca:

“Ha sido muy considerado. Tuvieron esta conversación para pedirle algunas mejoras, con él y con varios futbolistas, y cumplió. Se quedó en la puerta de la convocatoria porque, al momento de tomar la decisión final, la evaluación pasó por un aspecto en el que Távara está por debajo —según el comando técnico de la selección— de Burlamaqui y Pretell en lo que respecta a la marca”, comentó.

lr.pe

La irregularidad que atraviesa Martín Távara en el Sporting Cristal

A pesar del entusiasmo y de la calidad del mediocampista 'cervecero', Michael Succar no solo destacó sus cualidades, sino que también hizo hincapié en su irregularidad en Sporting Cristal, así como en las deficiencias y el juego predecible que muestra en cada partido.

''Él nunca, ni en sus buenos momentos ni malos, ha dejado de intentar ese pase entre líneas, arriesgar. A veces no identificaba bien el momento y no estaba siendo preciso, entonces perdía muchas pelotas. Pero desde la actitud y desde la personalidad para siempre intentarlo. Esa personalidad de ir para adelante y ser muy vertical la ha tenido siempre. El tema es que a veces abusaba de ese pase entre líneas y perdía muchas pelotas, a veces lo daba desde muy atrás, o quería que sea el pase perfecto. Entonces, eso es lo que está logrando balancearlo“, precisó.

