Deportes

Luis Ramos revela que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para usar la '9' en la selección peruana: "Hablaré con él"

El delantero de América de Cali quiere tomar la número '9' de Paolo Guerrero para la próxima fecha de las Eliminatorias con la selección peruana de fútbol.

Luis Ramos sueña con la '9' de Paolo Guerrero con la selección peruana. Foto: Lr/ESPN
Luis Ramos sueña con la '9' de Paolo Guerrero con la selección peruana. Foto: Lr/ESPN

El final de una era y el inicio de otra. Paolo Guerrero disfruta la última etapa de su exitosa carrera, tras 20 años jugando con la selección peruana de fútbol y repartiendo importantes golazos. Por este motivo, uno de los nuevos rostros del equipo, Luis Ramos pedirá la '9' para escribir su propia historia. El delantero de América de Cali admira al histórico capitán y quiere seguir sus pasos en la escuadra nacional.

Llevar la dorsal '9' en la selección peruana es un reto complejo, ya que cargas con la responsabilidad de anotar más de 40 goles como lo hizo Paolo Guerrero e incluso la mística que tuvo el 'Depredador' en su mejor versión fue inigualable.

PUEDES VER: Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

lr.pe

¿Qué dijo Luis Ramos sobre la '9' de Paolo Guerrero en la selección peruana?

"Yo siempre, en todos los clubes que estuve, traté de jugar siempre con la '9'. Hoy en día, Paolo Guerrero todavía está usando esa camiseta. "Cuando debuté usé la '9', pero no es algo que la pedí, sino que me la dieron. Pero, a mí me encantaría poder utilizarla. Seguro conversaré con Paolo y ojalá se pueda dar", reveló en L1 Radio previo a la fecha dobles de Eliminatorias Sudamericanas.

PUEDES VER: Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

lr.pe

¿Luis Ramos será titular con Perú ante Uruguay y Paraguay?

En relación a su posible inclusión como titular en la selección peruana en las Eliminatorias, debido a las bajas de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Alex Valera, el jugador expresó que ha estado trabajando arduamente para alcanzar esta oportunidad. Además, afirmó que tanto él como sus compañeros se esfuerzan constantemente por formar parte del equipo nacional. "Siempre trabajé para este momento, para esta oportunidad. Siempre me preparé de la mejor manera, con mucho profesionalismo", comentó al inicio de la entrevista.



